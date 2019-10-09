سلامة: لا يحق لأي فصيل أو مؤسسة منع إجراء الانتخابات



وأضافت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: أن المشاركة في الانتخابات استحقاق وطني وحق لكل مواطن فلسطيني في اختيار ممثليه، مؤكدة أنه لا يحق لأي فصيل أو مؤسسة أو حتى شخص منع إجراء الانتخابات.



وأكدت سلامة على ضرورة التوافق الوطني الفلسطيني لتهيئة الأجواء، وإيجاد تقارب لتعزيز الثقة والذهاب إلى صندوق الاقتراع لتحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، داعية إلى ضرورة الاتفاق على القبول بنتائج الانتخابات مهما كانت.

رام الله - دنيا الوطنقالت عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، دلال سلامة: إن إجراء الانتخابات التشريعية ضرورة وطنية في ظل الظروف التي تواجه قضيتنا ومحاولات تمرير (صفقة القرن).