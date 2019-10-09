اليوم: توقعات بإعلان تشكيلة حكومية مغربية جديدة

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رام الله - دنيا الوطن

من المتوقع أن يتم الإعلان، اليوم الأربعاء، عن تشكيلة حكومية جديدة في المغرب، برئاسة سعد الدين العثماني.



وأكد الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن اجتماعاً استثنائياً عقد يوم الثلاثاء، بدلاً من الخميس؛ كي تكون التشكيلة الجديدة مستعدة لأي مجلس وزاري مرتقب، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم، بأنه سيتم الإعلان عن التعديل الحكومي، الأربعاء، مشيرة إلى أن عدد وزراء الحكومة الجديدة المتوقعة لن يتجاوز 25 منصباً وزارياً.



وتضم الحكومة الحالية 39 وزيراً، بمن فيهم سعد الدين العثماني الذي يتولى المنصب منذ 17 آذار/ مارس 2017، وتتضمن الحكومة الحالية أحزاب العدالة والتنمية (125 نائباً) بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من أصل (395)، التجمع الوطني للأحرار (37 نائباً)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الاشتراكي (20)، والاتحاد الدستوري (23)، والتقدم والاشتراكية (12).‎



وكان الملك محمد السادس تعهد في خطابه للأمة بمناسبة الذكرى الـ 20 لجلوسه على العرش بـ"مرحلة جديدة" للحد من "التفاوتات الصارخة" في المملكة، ولا سيما عبر إجراء تعديل حكومي.