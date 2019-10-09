النيابة العامة بغزة ومراكز الإصلاح تُشكّل لجاناً لمتابعة ملفات النزلاء





رام الله - دنيا الوطنأكد النائب العام في غزة، المستشار ضياء الدين المدهون، خلال اجتماعه مع مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل، العميد علاء الدين الهندي، على الشروع في تشكيل لجان فرعية مشتركة للاطمئنان على دقة وسلامة الإجراءات القانونية، وتذليل العقبات التي تعترض جودة العمل، وتحسين الخدمات القضائية.وأكد الهندي، في تصريح وصل "دنيا الوطن" حرصه على استمرار التعاون مع النيابة العامة لضمان سلامة الإجراءات وضرورة عقد المحاكمات الخاصة داخل مراكز التوقيف، التي تسهم بتخفيف الاكتظاط العددي للنزلاء، وتقديم برامج توعوية دينية وتأهيلية لتقويم السلوك وإعادة دمجهم في المجتمع.وناقش الطرفان دراسة إمكانية الربط الإلكتروني للنيابة العامة ومديرية الإصلاح والتأهيل عبر برنامج العدالة الجنائية ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة به، وحفظ كافة المستندات، والذي يحقق عدالة الإجراء ودقة وتوحيد مصدر المعلومات وخدمة النزلاء.يذكر، أن النائب العام قد كلف نيابة تنفيذ الأحكام بمتابعة استيفاء كافة ملفات النزلاء، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية وخاصة احتساب مدة تنفيذ أحكام الحبس والسجن، وتزويد أماكن الاحتجاز بتاريخ الإفراج حسب القانون، ومعالجة إشكالات التنفيذ طبقاً للقانون الفلسطيني.