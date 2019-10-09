شؤون فلسطينية

بورصة فلسطين تُشارك في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي في فلسطين 2019

بورصة فلسطين تُشارك في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي في فلسطين 2019
جانب ورشة العمل التي عقدت في غرفة تجارة بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
شاركت بورصة فلسطين الأسبوع الماضي خلال الفترة الممتدة من 30 أيلول/ سبتمبر- 03 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 في فعاليات ونشاطات أسبوع المستثمر العالمي الذي جاء لهذا العام تحت شعار "معا لتعزيز دور المرأة للاستثمار في الأوراق المالية"، وفق المبادرة التي أطلقتها هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ضمن أجندة المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال ايوسكو "IOSCO" للعام 2019.

وأكد عويضه في بيان صحفي أصدرته بورصة فلسطين بهذا الخصوص ووصل "دنيا الوطن" نسخة عنه على أهمية هذه المشاركة لدورها في تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري بالتزامن مع الرسائل التوعوية الهامة التي تتضمنها فعاليات هذا الأسبوع والتي تستهدف مجمل الشرائح المعنية، كما وأكد في الوقت ذاته أن هذا النشاط هو تأكيد على عالمية قطاع الأوراق المالية الفلسطيني بمشاركته في هذه الفعالية على مستوى الهيئات المشرفة على أسواق المال في 82 دولة حول العالم.

بورصة فلسطين تنظم احتفالية "قرع الجرس للمعرفة المالية"

وقد تم إطلاق فعاليات هذا العام ضمن حفل خاص في 30/ أيلول الماضي تحت رعاية عطوفة محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، حيث نظمته بورصة فلسطين بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال وبمشاركة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، تخلله احتفالية "قرع الجرس للتوعية المالية" والتي لاقت حضورا واسعا من قبل القطاعين العام والخاص سلطت الضوء من خلاله على المعرفة المالية ودورها في تعزيز الاستقرار المالي لدى الأفراد ودور المؤسسات الأكاديمية والشبابية في نشر المعرفة المالية.

تنفيذ ورش عمل تستهدف النساء الرياديات في طوباس وبيت لحم

الى ذلك، قامت بورصة فلسطين وبتنظيم من هيئة سوق رأس المالية بالمشاركة بتنفيذ ورشتي عمل استهدفت النساء الرياديات وصاحبات المشاريع في مدينتي طوباس وبيت لحم، وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية هناك، وقد جاءت هذه الورش تحت عنوان "أهمية الادخار وتنوع الاستثمار" تم التركيز خلالها على ضرورة تمكين النساء من لعب دور أفضل في قطاع الأوراق المالية من خلال شرح كامل حول ميزات الاستثمار بقطاع الأوراق المالية وما يحققه من عوائد مجزية بإمكانها تعزيز دور المرأة ومنحها فرصة أفضل لادخار أموالها بشكل يخدم مصلحتها وينمي مشروعها. حيث لاقت هذه الورش نقاشا موسعا وتفاعلا كبيرا من قبل الحضور.

وتستقبل وفوداً طلابية..

وفي سياق متصل، استقبلت بورصة فلسطين في مقرها الرئيسي بمدينة نابلس ما يزيد عن 60 طالبة، حيث تعرف الطلبة على مكونات القطاع المالي الفلسطيني وأساسيات الاستثمار في الأوراق المالية إضافة الى تلقيهم شرحاً وافياً عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبورصة فلسطين ومكوناتها وآلية عملها.

وتعقد ورشة عمل تستهدف طلبة جامعة القدس المفتوحة-فرع الخليل

وقامت  بورصة فلسطين بالتعاون مع هيئة سوق راس المال بعقد ورشة عمل تحت عنوان " قطاع الأوراق المالية في فلسطين" حضرها حوالي 120 طالبا ومجموعة من المحاضرين من فرع جامعة القدس المفتوحة في الخليل تناولت الورشة التعريف بالهيئة ودورها الرقابي في قطاع الأوراق المالية، إضافة الى التعريف ببورصة فلسطين ومكوناتها وآلية عملها والإجراءات العملية للمستثمر الجديد، وشهدت الورشة تفاعلا من جانب الطلبة وتم خلالها الاجابة على استفسارات الحضور.

وتستخدم حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في اطلاق مسابقة يومية ورعاية نشر فيديو توعوي قصير 

كما قامت بورصة خلال أسبوع المستثمر العالمي 2019 بإطلاق مسابقة "الادخار والاستثمار" من خلال أسئلة يومية وتقديم جائزة نقدية يومية بقيمة 50 دولار للرابح. كما تم رعاية فيديو قصير، قامت بانتاجه هيئة سوق راس المال، يحتوي رسائل توعوية حول الأوراق المالية والاستثمار فيها. كما عملت بورصة فلسطين على بتخصيص نافذة على موقعها الإلكتروني تقوم بمجرد الضغط عليها بنقل المتصفح مباشرة الى الصفحة التي خصصتها هيئة سوق رأس المال على موقعها الإلكتروني، والتي تتضمن تفاصيل وفعاليات أسبوع المستثمر العالمي والتي يتم تحديثها لحظياً بأهم الأحداث والأخبار والرسائل التوعوية.

وتشارك دولة فلسطين من خلال هيئة سوق رأس المال وللمرة الثالثة على التوالي في هذه الحملة الى جانب ما يقارب 82 دولة حول العالم من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال وتمتد فعاليات الحملة لمدة أسبوع وذلك خلال الفترة من 29أيلول/سبتمبر - 3 تشرين الأول/أكتوبر2019 الوقت ذاته وفي كافة الدول المشاركة. 

وتهدف هذه الحملة الى تعزيز ثقافة المستثمرين على المستويين المحلي والعالمي من خلال جهود الهيئات الرقابية على قطاع الأوراق المالية حول العالم واعضاء اتحاد البورصات العالمي والجهات الأخرى الشريكة.

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