فيديو: آليات عسكرية تركية تتحرك نحو الحدود مع سوريا











رام الله - دنيا الوطننشرت تركيا آليات عسكرية جديدة عند حدودها مع سوريا، وذلك بالتزامن مع تأكيد أنقرة عزمها على شن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية.ونشرت قناة (RT) مقاطع فيديو تظهر دبابات من نوع (M60) ومدرعات من نوع (M113)، كما أظهر مقطع فيديو قافلة عسكرية أثناء دخولها لمدينة آكتشاكالي جنوب شرقي تركيا القريبة من الحدود السورية.وذكرت وكالة (الأناضول)، أن القافلة العسكرية، تتكون من 130 آلية.بالتزامن مع ذلك، دفع الجيش الوطني السوري، بقوات كبيرة من العناصر والآليات المدرعة من مناطق سيطرته شمال سوريا إلى خطوط الجبهة مع المقاتلين الأكراد بمدينة منبج، استعداداً لبدء العملية العسكرية التركية المنتظرة.