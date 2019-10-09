شؤون فلسطينية

بتمويل من ديوان الرئاسة.. دولة يُعلن تأهيل وتطوير عيادة بيتونيا قريباً

بتمويل من ديوان الرئاسة.. دولة يُعلن تأهيل وتطوير عيادة بيتونيا قريباً
عيادة صحة بيتونيا
رام الله - دنيا الوطن
أكد ربحي دولة، رئيس بلدية بيتونيا، أنه سيجري خلال الفترة القريبة، إعادة تجديد وتطوير عيادة صحة بيتونيا، بتمويل كامل من ديوان الرئاسة.

واوضح دولة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن عيادة بيتونيا، تستقبل أيضاً المراجعين من قرى غرب رام الله من حيث تقديم الطعوامات للأطفال، وفحص الحوامل، والمراجعات اليومية.

وشدد دولة على أن توفير المتطلبات الصحية كاملة لكافة المواطنين، إضافة إلى التركيز على بناء مدارس جديدة، ودعم العملية التعليمية، بما يعود بالنفع والتقدم للجميع.

وأكد دولة، أن المجلس البلدي، يعمل وبخطى ثابتة من أجل توفير كافة الخدمات المقدمة للمواطن في بيتونيا بداية مما تقدمه داخلية بيتونيا، ودائرة السير، ودائرة تسوية الأراضي.

وأكد دولة إعلان طرح تجديد عيادة صحة بيتونيا في القريب العاجل بتمويل من ديوان الرئاسة، مُقدماً الشكر للرئيس محمود عباس، ووزيرة الصحة، مُؤكداً استمرار العمل وفق نهج الرئيس لتطوير العمل في كافة المؤسسات.

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