شؤون فلسطينية

محافظ سلفيت يدعو الأندية الرياضة إلى تصويب أوضاعها

محافظ سلفيت يدعو الأندية الرياضة إلى تصويب أوضاعها
محافظ سلفيت اللواء الدكتور عبدالله كميل
رام الله - دنيا الوطن
دعا محافظ سلفيت اللواء الدكتور عبد الله كميل اليوم، الأندية الرياضية بالمحافظة إلى البدء سريعاً بتصويب أوضاعها وتشكيل هيئات جديدة لها بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المختصة في مؤسسة المحافظة، ومديرية الداخلية، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

جاء ذلك، خلال لقاء المحافظ، وفداً من المجلس الأعلى للشباب والرياضة في دار المحافظة، ضم مدير عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة في منطقة الشمال، يوسف الزعبي، ومدير عام الأندية، ماجدة الجمل، والوفد المرافق، بحضور نائب محافظ سلفيت، م. عبد الحميد الديك، ومدير عام الإدارة العامة للتنمية والتخطيط بالمحافظة، م. نصرة عزريل، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، محمود صالح، ومدير عام الشؤون العامة، وليد جعاريم.

وأكد محافظ سلفيت كميل في تصريح وصل "دنيا الوطن" على اهتمامه البالغ بقطاع الرياضة، وتفعيل الأندية الرياضية، مشيراً لضرورة إعداد خطط وبرامج لتطوير هذه الأندية والنهوض بها ورفع قدراتها والوقوف على احتياجاتها من البنية التحتية، مشدداً على متابعة كافة الأندية الرياضة من خلال التواصل معها ومنحها فترة زمنية محددة لتصويب أوضاعها بشكل قانوني.

من جانبه، شكر الزعبي محافظة سلفيت، ومحافظها على اهتمامه بقطاع الشباب والرياضة، معرباً عن استعداد المجلس الأعلى للتعاون والوقوف على مختلف احتياجات أندية المحافظة مع التأكيد على ضرورة تصويب أوضاعها.

هذا، وتم الاتفاق خلال اللقاء،على تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المناطق في بلدات وقرى المحافظة من قبل مهندسي مؤسسة المحافظة، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة؛ لاختيار المواقع المرشحة لإنشاء وتأهيل ملاعب بمواصفات حديثة.

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