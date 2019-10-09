شؤون فلسطينية

سلفيت تُنظم حملة (احنا معكم) لقطف الزيتون من المناطق المهددة بالمصادرة

سلفيت تُنظم حملة (احنا معكم) لقطف الزيتون من المناطق المهددة بالمصادرة
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت أمس حملة "احنا معكم" الحادية عشرة لقطف الزيتون من بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت، والتي تنظمها الإغاثة الزراعية بمشاركة عشرات المتطوعين المحليين والدوليين، حيث استهدفت الحملة موقعين في بلدة قراوة بني حسان تقع على نقاط التماس مع المستوطنات ومهدده بالاستيطان، وهما: "أرض الراس ووادي عباس" من أراضي بلدة قراوة بني حسان المهدده بالمصادرة من قبل قوات الاحتلال.

وأكد خالد منصور، منسق الحملة  في الإغاثة الزراعية، في تصريح وصل "دنيا الوطن" والذي يقف على رأس الحملة أن هذه الحملة جزء من برنامج تعمل علية الإغاثة الزراعية بشكل سنوي  يهدف إلى تعزيز صمود المزارعين، خاصة في المناطق المهددة بالمصادرة والقريبة من الجدار والمستوطنات والطرق الالتفافية  المعرضة للاعتداءات على المزارعين فيها بشكل دوري.  

وأضاف منصور: إن حملة "إحنا معكم" التي تنظم للسنة الحادية عشرة على التوالي، تخدم القرى المتضررة من الجدار والاستيطان، وهي رسالة للمزارع الفلسطيني، أنه ليس وحده في مواجهة المستوطنين، وإنما هناك من يساعده.

وشكر بكر حماد، مدير الإغاثة الزراعية في محافظة سلفيت أهالي وفعاليات قراوة بني حسان على تعاونهم وحرصهم على مساعدة إخوانهم في مناطق التماس. 

وأكد حماد، أن الحملات التطوعي تهدف إلى تعزيز صمود المزارعين والوقوف في وجه الاعتداءات التي يتعرضون لها حيث إن المتطوعين في الإغاثة الزراعية والشركاء أصبحوا يشعرون أنهم جزء من الحياة العامة التي يتعرضون لها في هذه المناطق ويبادرون في المشاركة في تلك الحملات. 

وناشد حماد كافة المؤسسات التي تعمل في العمل الجماهيري إلى الانخراط في هذه الحملات من خلال الشراكة في الإغاثة أو المبادرات الفردية؛ لتعزيز صمود المزارع الفلسطيني، خصوصاً أن قطاع الزيتون يُعد رافداً رئيسياً للدخل القومي ومساهماً كبيراً في الاقتصاد الفلسطيني ومصدر دخل لآلاف الأسر الفلسطينية، مما يستدعي حمايته ومساندته.

وقال أحد المزارعين من بلدة قراوة بني حسان غرب مدينة سلفيت: إنهم تعرضوا لاعتداءات المستوطنين كثيراً، حيث قاموا  بقطع عشرات أشجار الزيتون، كما قاموا بتخريب المزروعات. 

وأضاف أن الإغاثة الزراعية تقدم لهم العديد من المساعدات من خلال مشاركتهم في قطف ثمار الزيتون، وتوفير بعض مستلزمات القطف من أدوات.


أخبار ذات صلة

النيابة العامة بغزة ومراكز الإصلاح تُشكّل لجاناً لمتابعة ملفات النزلاء

النيابة العامة بغزة ومراكز الإصلاح تُشكّل لجاناً لمتابعة ملفات النزلاء

أمان يُوصي بضرورة إنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات

أمان يُوصي بضرورة إنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات

بورصة فلسطين تُشارك في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي في فلسطين 2019

بورصة فلسطين تُشارك في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي في فلسطين 2019

بتمويل من ديوان الرئاسة.. دولة يُعلن تأهيل وتطوير عيادة بيتونيا قريباً

بتمويل من ديوان الرئاسة.. دولة يُعلن تأهيل وتطوير عيادة بيتونيا قريباً

محافظ سلفيت يدعو الأندية الرياضة إلى تصويب أوضاعها

محافظ سلفيت يدعو الأندية الرياضة إلى تصويب أوضاعها

بثلاثة مستويات.. الدفاع المدني بالضفة الغربية يكشف استعداداته لفصل الشتاء

بثلاثة مستويات.. الدفاع المدني بالضفة الغربية يكشف استعداداته لفصل الشتاء

عضو بالقائمة المشتركة يرد على أردان: عنصريته ليست جديدة على المجتمع العربي

عضو بالقائمة المشتركة يرد على أردان: عنصريته ليست جديدة على المجتمع العربي

أم لسبعة أسرى فلسطينيين.. قوات الاحتلال هدمت منزلي خمس مرات وسأعيد بناءه

أم لسبعة أسرى فلسطينيين.. قوات الاحتلال هدمت منزلي خمس مرات وسأعيد بناءه

التعليقات

الدنيا حكايات

حرب أكتوبر المجيدة

حرب أكتوبر المجيدة

شؤون فلسطينية

النيابة العامة بغزة ومراكز الإصلاح تُشكّل لجاناً لمتابعة ملفات النزلاء

النيابة العامة بغزة ومراكز الإصلاح تُشكّل لجاناً لمتابعة ملفات النزلاء

بورصة فلسطين تُشارك في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي في فلسطين 2019

بورصة فلسطين تُشارك في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي في فلسطين 2019

بتمويل من ديوان الرئاسة.. دولة يُعلن تأهيل وتطوير عيادة بيتونيا قريباً

بتمويل من ديوان الرئاسة.. دولة يُعلن تأهيل وتطوير عيادة بيتونيا قريباً

محافظ سلفيت يدعو الأندية الرياضة إلى تصويب أوضاعها

محافظ سلفيت يدعو الأندية الرياضة إلى تصويب أوضاعها

سلفيت تُنظم حملة (احنا معكم) لقطف الزيتون من المناطق المهددة بالمصادرة

سلفيت تُنظم حملة (احنا معكم) لقطف الزيتون من المناطق المهددة بالمصادرة

استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طقس الأربعاء: أجواء حارة نهاراً وباردة نسبياً ليلاً

طقس الأربعاء: أجواء حارة نهاراً وباردة نسبياً ليلاً

حزب الشعب: نرفض قيام حماس بتعطيل عملية تحديث البيانات

حزب الشعب: نرفض قيام حماس بتعطيل عملية تحديث البيانات

منوعات

أحلام تستعرض حقيبتها المرصة بالماس.. وزوجها يرتفع ضغطه

أحلام تستعرض حقيبتها المرصة بالماس.. وزوجها يرتفع ضغطه

فنانة خليجية تصدم الجميع بشكلها وطريقة كلامها.. واتهام لها بعدم الوعي

فنانة خليجية تصدم الجميع بشكلها وطريقة كلامها.. واتهام لها بعدم الوعي

تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لعبدالمجيد عبدالله وقرار مفاجئ يقلق جمهوره

تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لعبدالمجيد عبدالله وقرار مفاجئ يقلق جمهوره

شاهد: آخر ظهور للفنان طلعت زكريا

شاهد: آخر ظهور للفنان طلعت زكريا

ما قصة الملايين التي دفعها حسني مبارك لعلاج طلعت زكريا؟

ما قصة الملايين التي دفعها حسني مبارك لعلاج طلعت زكريا؟

وفاة &#34;طباخ الريس&#34;.. الكوميديا المصرية تفقد طلعت_زكريا

وفاة "طباخ الريس".. الكوميديا المصرية تفقد طلعت_زكريا

طلعت زكريا في حالة صحية حرجة

طلعت زكريا في حالة صحية حرجة

بعد قضية زواجها السري.. قصة صورة الإعلامية ياسمين الخطيب مع محمد صلاح

بعد قضية زواجها السري.. قصة صورة الإعلامية ياسمين الخطيب مع محمد صلاح

محتشمة وجميلة.. شريهان بإطلالة سوداء في أحدث ظهور لها

محتشمة وجميلة.. شريهان بإطلالة سوداء في أحدث ظهور لها

شاهد.. فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني: &#34;بتهدم كيان الأسر المصرية&#34;

شاهد.. فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني: "بتهدم كيان الأسر المصرية"

عربي

رئيس الوزراء المصري: لن نسمح للاحتجاجات بنشر الفوضى

رئيس الوزراء المصري: لن نسمح للاحتجاجات بنشر الفوضى

القبض على سوري في حادثة تصادم في ألمانيا

القبض على سوري في حادثة تصادم في ألمانيا

حزبا النهضة وقلب تونس يتصدران نتائج الانتخابات التشريعية

حزبا النهضة وقلب تونس يتصدران نتائج الانتخابات التشريعية

سر طلب القوات البرية المصرية سرب المقاتلات العراقية في حرب أكتوبر

سر طلب القوات البرية المصرية سرب المقاتلات العراقية في حرب أكتوبر