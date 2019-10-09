دولي

غوتيريش: الأمم المتحدة قد لا تتمكن من دفع رواتب موظفيها الشهر المقبل

غوتيريش: الأمم المتحدة قد لا تتمكن من دفع رواتب موظفيها الشهر المقبل
رام الله - دنيا الوطن
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من أن المنظمة قد لا تجد ما يكفي لدفع رواتب موظفيها الشهر المقبل إذا لم تسدد الدول الأعضاء ما عليها.

وقال غوتيريش للجنة الميزانية بالجمعية العامة المؤلفة من 193 بلداً إنه لولا عمله منذ كانون الثاني/ يناير لخفض الإنفاق لما توفرت لنا السيولة لتنظيم الاجتماع السنوي لزعماء العالم الشهر الماضي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف: "هذا الشهر سنصل إلى أكبر عجز خلال عشر سنوات... نحن أمام خطر... دخول تشرين الثاني/ نوفمبر دون مال كاف لتغطية الرواتب. أعمالنا وإصلاحاتنا في خطر".

والولايات المتحدة أكبر مساهم ومسؤولة عن 22 بالمئة من الميزانية الاعتيادية التي تتجاوز 3.3 مليار دولار في 2019 وتغطي الأعمال في الشؤون السياسية والإنسانية ونزع السلاح والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والاتصالات.

وواشنطن مدينة بنحو 381 مليون دولار لميزانيات سابقة و674 مليوناً للميزانية الحالية، وأكدت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة هذه الأرقام. ولم ترد البعثة بعد على طلب للتعليق على استفسار عن موعد دفع الأموال.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال: إن الولايات المتحدة تتحمل عبئاً غير عادل في تكاليف الأمم المتحدة، ودعا إلى إصلاح المنظمة الدولية، ويعمل غوتيريش لتحسين عمليات المنظمة وخفض التكاليف.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة: إن 129 دولة دفعت ما عليها للعام الجاري حتى الآن، وهو ما يصل إلى نحو ملياري دولار.

وقال غوتيريش: إنه طبق إجراءات استثنائية الشهر الماضي للتكيف مع النقص، ومنها عدم ملء الوظائف الشاغرة والسماح بالسفر الضروري فقط، وإلغاء بعض الاجتماعات أو تأجيلها، وستتأثر عمليات المنظمة في نيويورك وجنيف وفيينا ونيروبي واللجان الإقليمية.

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