المجلس الأوروبي يتهم جونسون بالتلاعب بمستقبل أوروبا

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رام الله - دنيا الوطن

اتهم رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بالتلاعب بمستقبل أوروبا عبر محاولة تحميل التكتل مسؤولية فشل مفاوضات (بريكست).



وكتب توسك في تغريدة وجهها لجونسون "الرهان ليس على الفوز في لعبة سخيفة لتبادل الاتهامات".



وأضاف أن "مستقبل أوروبا والمملكة المتحدة وأمن شعوبنا ومصالحها على المحك، لا تريدون اتفاقاً، لا تريدون تأجيلاً، لا تريدون إلغاء (بريكست)، إلى أين أنتم ذاهبون؟".



وذكرت شبكة (بي بي سي) أن معاوني جونسون يرون أن المباحثات الجارية مع بروكسل "على وشك الفشل" بعد تحذير المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، من أن التوصل إلى اتفاق "غير مرجح" دون تنازل من لندن.



ومن المقرر أن يضع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، الأربعاء، أعضاء المفوضية الأوروبية في صورة المباحثات مع لندن، وسيلتقي مساء الثلاثاء، وزير الخارجية الأيرلندي، سايمن كوفيني.



ورفضت المفوضية الأوروبية الحديث عن فشل المباحثات، وقالت المتحدثة باسمها، مينا أندريفا، إن "المباحثات التقنية مستمرة اليوم أيضاً ولا أرى كيف تكون فاشلة إذا كانت مستمرة اليوم وعلى مدى الأيام القادمة".



ومن المقرر، أن تعقد جلسة عمل جديدة عند الساعة 11:00 توقيت غرينيتش بين بولينا ديميك هاك من فريق التفاوض الأوروبي وديفيد فروست، مبعوث رئيس الوزراء البريطاني.



ولم يسجل أي اختراق في جلستي عمل الاثنين، وقالت مصادر أوروبية إن نصاً جديداً "أوضح" عرض على الأوروبيين، لكنه "لا يستجيب لمطالبهم".



ويبدي الأوروبيون قلقاً من محاولة جونسون تحميلهم مسؤولية فشل المباحثات، وبالتالي (بريكست) بدون اتفاق.