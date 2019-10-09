بثلاثة مستويات.. الدفاع المدني بالضفة الغربية يكشف استعداداته لفصل الشتاء

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خاص دنيا الوطن - هيثم نبهان

كشف جهاز الدفاع المدني في الضفة الغربية، استعداداته لموسم فصل الشتاء المقبل، مشيراً إلى أنه يستعد لذلك بثلاثة مستويات.



وقال مدير العلاقات العامة في جهاز الدفاع المدني، الرائد نائل العزة لـ"دنيا الوطن": إن المستوى الأول: هو تقييم المخاطر في السنوات الماضية بالتنسيق مع الأرصاد الجوية، والشركاء البلديات، الحكم المحلي، وزارة الأشغال العامة.



وأضاف: تكون هناك زيارات ميدانية للمناطق التي تعرضت للمخاطر حلال السنوات الماضية، نتحدث عن مخاطر تشكلها الفيضانات، خاصة في المناطق التي لا تشهد استقراراً جوياً في بداية فصل الشتاء، مثل الأغوار وطوباس وأريحا.



وتابع مدير العلاقات العامة في الدفاع المدني: أن هذه المناطق هدف للدفاع المدني وشركائه، حيث يكون هناك رصد للمخاطر قبل دخول فصل الشتاء.



وأكد العزة أن المستوى الثاني: يتم فيه باستخدام المعدات والتدريبات الميدانية، حيث تم إدخال مركبات التدخل السريع، والمعدات التي لها علاقة بتوليد الكهربا ومولدات المياه.



وأضاف: تدريبات ميدانية نفذها الدفاع المدني لأكثر من 15 شريكاً، من بلديات وشرطة وحكم محلي ووزارة الأشغال العامة، والمستشفيات، حتى يكون هناك تنسيق للعمليات الميدانية.



وتحدث العزة عن المستوى الثالث: وهو التوعية، وهو جانب مهم جداً، وللأسف لا نستطيع الوصول إلى كل المواطنين، نحن نقوم بتدريب من 300- 400 مواطن.



وشدّد على أننا نقوم بـ "التوعية من خلال وسائل الإعلام، ونبث مجموعة فيديوهات تؤثر على سلوك المواطنين".



وقال مدير العلاقات العامة في الدفاع المدني: إن مجموعة الفيديوهات التي يتم نشرها، تخاطب الأطفال وشرائح مختلفة، حيث تتحدث عن طرق استخدام الكهرباء والمياه والغاز ووسائل التدفئة بكل أنواعها، والمنزل الآمن في فصل الشتاء.