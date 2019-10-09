عضو بالقائمة المشتركة يرد على أردان: عنصريته ليست جديدة على المجتمع العربي



وكان أردان، قد هاجم في وقت سابق، المجتمع العربي، قائلاً: "إن المجتمع العربي عنيف للغاية، وهو مجتمع عنيف جدًا وألف مرة أخرى عنيف جدًا، وهذه رموز ثقافية".



وأضاف أردان، وفق صحيفة (هآرتس): "إن الكثير من الخلافات هنا تنتهي بتقديم دعوى قضائية، أما هناك فيستلون سكينًا ويستلون سلاحًا"، ووفقاً لأردان، فإن العنف مرتبط بـ "أن الأم يمكن أن تسمح لابنها بقتل شقيقته لأنها تواعد رجلاً لا يعجب العائلة"، وفق زعمه.

وبين شحادة، أن عدم مكافحة ظاهرة العنف والإجرام في المجتمع العربي بشكل حقيقي، من قبل الشرطة الإسرائيلية، ووجود السلاح بكميات كبيرة، وسهولة الحصول عليه، كل ذلك أسباب تؤدي إلى تفاقم ظاهرة العنف، بالإضافة إلى الفقر والوضع الاقتصادي الصعب.