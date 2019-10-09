استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، كالتالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.50 شيكل.
الدينار الأردني مقابل: 4.94 شيكل.
اليورو الأوروبي مقابل: 3.84 شيكل.
الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، كالتالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.50 شيكل.
الدينار الأردني مقابل: 4.94 شيكل.
اليورو الأوروبي مقابل: 3.84 شيكل.
الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.
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