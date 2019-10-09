استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، كالتالي:



الدولار الأمريكي مقابل: 3.50 شيكل.



الدينار الأردني مقابل: 4.94 شيكل.



اليورو الأوروبي مقابل: 3.84 شيكل.



الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.