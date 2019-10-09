شؤون فلسطينية

طقس الأربعاء: أجواء حارة نهاراً وباردة نسبياً ليلاً

طقس الأربعاء: أجواء حارة نهاراً وباردة نسبياً ليلاً
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأربعاء، حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج. 

الخميس 2019/10/10: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2019/10/11: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج

السبت 2019/10/12: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-19 28-17 28-17 بيت لحم 30-19 28-17 28-17
رام الله والبيرة 28-18 27-16 27-16 طولكرم 31-21 30-20 30-20
نابلس 31-20 29-18 29-18 قلقيلية 31-21 30-20 30-20
جنين 33-21 31-20 31-20 سلفيت 30-19 28-17 28-17
طوباس 33-21 31-20 31-20 روابي 30-21 29-20 29-20
الخليل 29-18 27-16 27-16 غزه 30-22 29-21 29-21
أريحا 38-25 36-24 36-24 خانيونس 30-22 29-21 29-21
الأغوار الشمالية 36-23 34-22 34-22 رفح 31-21 30-20 30-20

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