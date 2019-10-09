دولي

منظمة التعاون الإسلامي تدين تفجير حافلة في جلال أباد

منظمة التعاون الإسلامي تدين تفجير حافلة في جلال أباد
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان لها التفجير الذي استهدف حافلة لقوات الأمن في مدينة جلال أباد شرقي جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقدم الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الأمين العام وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع جمهورية أفغانستان ضد التطرف والإرهاب، مجدداً الموقف الثابت للمنظمة الرافض لجميع أنواع العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت الدوافع.

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