حزب الشعب: نرفض قيام حماس بتعطيل عملية تحديث البيانات

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رام الله - دنيا الوطن

عبر حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه واستنكاره لقيام الاجهزة الامنية التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة بمداهمة مقر هيئة التأمين والمعاشات في مدينة غزة، واعتقال عدد من الموظفين الذين يقومون على تحديث البيانات الخاصة بالموظفين العموميين بغرض الوقوف على أوضاعهم وتسوية صرف رواتبهم أسوة بزملائهم في الضفة الغربية.



وأشار حزب الشعب في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى ان هذا الإجراء الذي يؤدي إلى تعطيل عملية تحديث البيانات، يتعارض كليًا مع كل الدعوات لصرف الرواتب كاملة للموظفين بما فيها تلك الدعوات التي تطلقها حركة "حماس" ذاتها.



وأوضح الحزب أن ذلك يتعارض مع مضمون اعلان موافقتها على الرؤية التي قدمتها الفصائل الوطنية الثمانية والهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية.