اليوم.. اضراب جزئي في مدارس الخليل

رام الله - دنيا الوطنأعلن اتحاد المعلمين، عن إضراب جزئي في مدارس محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، اليوم الأربعاء.وقال الاتحاد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الإضراب الجزئي جاء على خلفية الاعتداء الذي تعرض له أحد المعلمين داخل مدرسة النهضة الأساسية للبنين في الخليل من قبل أحد أولياء الأمور.ودعا إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية الساعة 9 صباحًا، مطالبًا الجهات المختصة بتوفر الحماية للمعلمين وتشريع قانون يجرم الاعتداء عليهم ويوقع عقوبات مغلطة على كل من تسول له نفسه بالإقدام على ذلك.