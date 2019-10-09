الاحتلال يفرج عن الصحفيتين أبو غزالة وعويس

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عن الزميلتين الصحفيتين ميسة أبو غزالة وسندس عويس، بعد توقيفهما والتحقيق معهما بزعم "الاخلال بالنظام العام من خلال تصوير المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى".



وأفرجت مخابرات الاحتلال عن أبو غزالة، وعويس، بعد توقيفهما والتحقيق معهما في مركز شرطة القشلة بالقدس القديمة، حيث سلمتهما شرطة الاحتلال البلاغات للتحقيق فور خروجهما من المسجد الاقصى ظهر اليوم.



وأشارتا الزميلتان أن مخابرات الاحتلال والشرطة لاحقتهما عدة مرات خلال تواجدهما في الاقصى وعملهم برصد وتصوير المستوطنين المقتحمين للمسجد.