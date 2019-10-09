شؤون فلسطينية

شاهد: اشتباكات في مخيم جنين بين الأجهزة الأمنية ومسلحين

شاهد: اشتباكات في مخيم جنين بين الأجهزة الأمنية ومسلحين
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اشتبكت الأجهزة الأمنية في مخيم جنين، مع عدد من المسلحين، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

ونشرت صفحة (جنين لايف) على موقع (فيسبوك) مقطع فيديو لأجهزة الأمن، وقالت: إن الأجهزة الأمنية، أجرت عملية أمنية في المخيم، تبعها اشتباكات بين أفرادها ومسحلين، ما أدى لوقوع إصابات بجراحٍ مختلفة.

وسمعت أصوات إطلاق النار في أرجاء المخيم بين الحين والآخر، كما انتشر مقطع فيديو يُظهر إشتعال الحرائق داخل المخيم.

وفي أعقاب العملية، انسحبت الأجهزة الأمنية من المخيم، دون معرفة أي تفاصيل أخرى، كما لم تعرف من هم المسلحون الذي تم الاشتباك معهم.

 


 

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