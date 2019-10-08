مستوطنون يرشقون مركبات فلسطينية بالحجارة بين رام الله ونابلس
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون، مساء الثلاثاء، مركبات المواطنين بالحجارة على طريق رام الله- نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن عددا من المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة بالقرب من قرية اللبن، ما تسبب بأضرار لعدد منها.
هاجم مستوطنون، مساء الثلاثاء، مركبات المواطنين بالحجارة على طريق رام الله- نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن عددا من المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة بالقرب من قرية اللبن، ما تسبب بأضرار لعدد منها.
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