​مستوطنون يرشقون مركبات فلسطينية بالحجارة بين رام الله ونابلس

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، مساء الثلاثاء، مركبات المواطنين بالحجارة على طريق رام الله- نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن عددا من المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة بالقرب من قرية اللبن، ما تسبب بأضرار لعدد منها.