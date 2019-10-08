احتراق نحو 450 شجرة زيتون ولوزيات غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أتت النيران، مساء الثلاثاء، على نحو 450 شجرة زيتون ولوزيات، في قرية الطبية غرب جنين.



وأفاد بيان للدفاع المدني، بأن الحرائق بدأت في أعشاب وامتدت للأشجار، قبل أن تنجح طواقمه في إخمادها، مشيرا إلى أن طواقم الإطفاء في مراكز اليامون، وجنين، وقباطية، وعرابة، ساعدت في إخماد الحرائق، وفق ما نقلت وكالة (وفا).