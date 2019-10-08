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حزبا النهضة وقلب تونس يتصدران نتائج الانتخابات التشريعية

حزبا النهضة وقلب تونس يتصدران نتائج الانتخابات التشريعية
رام الله - دنيا الوطن
انتهت عمليات جمع الأصوات في مختلف الدوائر في الانتخابات التشريعية التونسية في داخل البلاد وخارجها.

ونقلت قناة (الميادين) عن مصادر من حركة النهضة أن عدد مقاعد الحركة بعد استكمال الفرز بلغ 57، فيما أعلن القيادي قي حزب قلب تونس حاتم مليكي أن عدد مقاعد الحزب تجاوز الـ 40.

وفي النتائج شبه النهائية للانتخابات، حصل ائتلاف الكرامة يحصل على 20 مقعداً، و"الدستوري الحر" على 18 مقعداً. فيما حققت حركة الشعب 16 مقعداً.

النتائج أظهرت حصول حركة تحيا تونس على 15 مقعداً، وحجز كل من "مشروع تونس" و"نداء تونس" و"عيش تونسي" 4 مقاعد.

وبلغت عدد المخالفات في الانتخابات التشريعية في تونس 1592 مخالفة من بينها 238 تصنف خطيرة، وتمت إحالة 118 مخالفة إلى النيابة.

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