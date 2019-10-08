شؤون فلسطينية

شاهد لحظة انتشال جثماني طفلين وسط القطاع جراء انهيار الرمال عليهما

شاهد لحظة انتشال جثماني طفلين وسط القطاع جراء انهيار الرمال عليهما
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رام الله - دنيا الوطن
أمسى الغزيون على فاجعة وفاة طفلين بعد انهيار منطقة سوافٍ رملية أثناء لهوهما.

وجرى انتشال جثماني الطفلين "م. م" (5 أعوام)، والطفل "ي. أ" (6 أعوام) من داخل حفرة في منطقة الزهراء، وسط القطاع، بعد ساعات من فقدانهما.

وننشر لكم لحظة قيام الدفاع المدني، بانتشال الجثمانين.

 

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