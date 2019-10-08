المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يُطالب مستشفى المطلع باستقبال مرضى غزة

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رام الله - دنيا الوطن

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، إدارة مستشفى المطلع في مدينة القدس، باستقبال المرضى المحولين لتلقي العلاج فيه فوراً، معربًا عن قلقه الشديد إزاء توقف المستشفى عن استقبال مرضى السرطان.



وقال المركز :"إن نحو 60 مريضًا بالسرطان من غزة تم رفضهم من إدارة مستشفى المطلع، معزيًا الأخيرة بسبب تراكم الديون على وزارة الصحة".



وحذر المركز الفلسطيني من استمرار ازمة تراكم الديون المستحقة على وزارة الصحة الفلسطينية خشيةً على حياة المرضى في غزة، في ظل نقص الإمكانيات العلاجية بفعل الحصار "الإسرائيلي".



وفي السياق ذاته، أكدت دائرة العلاج في الخارج في غزة، لباحث المركز بأن المرضى المحولين إلى مستشفى المطلع استوفوا الإجراءات الفنية، وحصلوا على تحويلاتهم الطبية، ولديهم مواعيد محددة مسبقاً، وهم بحاجة للعلاج العاجل، مشيرًا إلى أنه لا تتوافر إمكانية علاجهم في مشافي قطاع غزة.

وحثّ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، السلطة إلى تسوية أزماتها المالية مع مستشفى المطلع، خشيةً على حياة المرضى، وتقديم أفضل المستويات الرعاية الصحية.



وكما طالب المركز، إدارة مستشفى المطلع على التراجع عن قرارها في وقف استقبال المرضى المحولين لها من وزارة الصحة الفلسطينية، وخاصة مرضى السرطان.