شؤون فلسطينية

داخلية غزة تكشف أسباب توقيف اللجنة المُكلفة بتحديث بيانات موظفي السلطة

داخلية غزة تكشف أسباب توقيف اللجنة المُكلفة بتحديث بيانات موظفي السلطة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، بيانًا صحفيًا، حول اعتقال أعضاء اللجنة المُكلفة من وزارة المالية، بتحديث بيانات موظفي السلطة في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم: إن اللجنة قامت بجمع معلومات وبيانات تتجاوز ما يتعلق بالموظفين.

وأضاف البزم، أنه لا يوجد لدى داخلية غزة، أي موقوفين من أعضاء اللجنة، حيث تم أخذ إفاداتهم وإخلاء سبيلهم، وفق تعبيره.

وصباح الثلاثاء، تم احتجاز أربعة من أعضاء لجنة تحديث البيانات وهم: رشيد شعث من وزارة الداخلية، ومعين عبد السلام من ديوان موظفين، ومحمد شهاب من الشؤون الادارية لوزارة المالية، وخالد نصر من موازنة وزارة المالية.

وقالت الحكومة الفلسطينية: إن الأمن في غزة، اعتقل أعضاء لجنة تحديث البيانات للموظفين في القطاع، التي تتكون من ديوان الموظفين ووزارتي المالية والداخلية، مشيرة إلى أن تحديث البيانات جاء لحل قضايا الموظفين في القطاع وانصافهم.

واعتبر المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أن هذا الإجراء مُدان ويشكل تعطيلا لعمل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء قبل أسبوعين، برئاسة وكيل وزارة المالية فريد غنام لتحديث بيانات الموظفين في القطاع للعمل على حل قضاياهم وإنصافهم.

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