حملة المقاطعة: نرفض زيارة المنتخب السعودي لرام الله

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت حملة المقاطعة- فلسطين زيارة المنتخب السعودي لمدينة رام الله منتصف الشهر الجاري، للقاء المنتخب الفلسطيني ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم لكرة القدم 2022، معتبره

إياها بوابة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.



وأكدت الحملة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن التطبيع جريمة لا تغتفر ومحاولة يائسة لتزوير وعي الأمة، مشددة أن شعبنا لن يغفر ولن يسامح كل من يطبع مع إسرائيل.



وجددت الحملة دعوتها إلى الأمة لمواصلة رفض الاحتلال، وعدم الاعتراف بشرعيته والتطبيع معه من أجل مصالح متوهمة على حساب الشعب الفلسطيني وآلامه وحقوقه، مؤكدين على ضرورة ملاحقة هذه الوفود والعمل على طردها.



كما ثمنت الحملة مواقف الشعوب الرافضة للتطبيع، وندعوها إلى التمسك بهذا الموقف الوطني، والضغط على الحكومات التي تحاول إقامة علاقات مع الاحتلال من بوابة التطبيع، وفق تعبيرها.