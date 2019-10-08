الدفاع المدني: انتشال جثماني طفلين جراء سقوطهما بحفرة وسط قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الدفاع المدني، مساء اليوم الثلاثاء، انتشال جثماني طفلين، سقطا في حفرة، بمنطقة الزهراء، وسط قطاع غزة.



وأكد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني، رائد الدهشان، لـ"دنيا الوطن"، أن الطفلين "م. م" (5 أعوام)، والطفل "ي. أ" (6 أعوام)، عثر عليهما متوفيان بعد فقدانهما، وجرى نقل جثمانيهما إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء سقوطهما في حفرة قرب مسجد (فاطمة الزهراء)، بمنطقة الزهراء، وسط القطاع.



وأوضح الدهشان، أن الطفلين كانا يلعبان في منطقة سوافٍ رملية، ومن ثم انهالت عليهما السوافي، وتوفيا لاحقًا.

