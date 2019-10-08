دولي

ماكرون: نحتاج إلى مجتمع يقظ لمواجهة التشدد الإسلامي

ماكرون: نحتاج إلى مجتمع يقظ لمواجهة التشدد الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى بناء "مجتمع يقظ" لمواجهة التشدد الإسلامي، وذلك في أعقاب الكشف عن صلات منفذ الهجوم على مقر شرطة في باريس بتنظيمات متطرفة.

وقال ماكرون خلال حفل تأبين ضحايا الهجوم، والذي أقيم اليوم الثلاثاء بوسط باريس، إن "الأجهزة الإدارية وحدها، وجميع أجهزة الدولة مجتمعة وحدها، غير قادرة على التغلب على الهايدرا الإسلامية" وفق "رويترز".

وأضاف أن "الأمر يقع على عاتق كل الأمة التي تحتاج إلى أن تتحد وأن تستجمع القوى وأن تكون مستعدة للعمل"، مشيرا إلى أن فرنسا تحتاج إلى بناء "مجتمع يقظ" يبحث فيه كل فرد عن أي دلائل على أشخاص يتعرضون لخطر تأثير الشبكات الإسلامية المتطرفة عليهم.


أخبار ذات صلة

ترامب: أردوغان يزور الولايات المتحدة يوم 13 نوفمبر وتركيا شريك مهم

ترامب: أردوغان يزور الولايات المتحدة يوم 13 نوفمبر وتركيا شريك مهم

إسرائيل تَستعد لـ &#34;وابل محتمل&#34; من الصواريخ الإيرانية

إسرائيل تَستعد لـ "وابل محتمل" من الصواريخ الإيرانية

الخارجية الإيرانية: طهران تُعارض أي عملية عسكرية تركية في سوريا

الخارجية الإيرانية: طهران تُعارض أي عملية عسكرية تركية في سوريا

انتهاء جلسات الاستماع بملفات نتنياهو والمستشار القضائي يرفض التمديد

انتهاء جلسات الاستماع بملفات نتنياهو والمستشار القضائي يرفض التمديد

إصابة ثماني طالبات جراء تفجير داخل جامعة غزني شرقي أفغانستان

إصابة ثماني طالبات جراء تفجير داخل جامعة غزني شرقي أفغانستان

الاحتلال يَدّعي إحباط محاولة تهريب عملات نقدية أثرية من غزة إلى إسرائيل

الاحتلال يَدّعي إحباط محاولة تهريب عملات نقدية أثرية من غزة إلى إسرائيل

الأمم المتحدة: أموالنا قد تُستنفد قبل نهاية الشهر الجاري

الأمم المتحدة: أموالنا قد تُستنفد قبل نهاية الشهر الجاري

إسرائيل تُفاجئ بقرار ترامب وتركيا تواصل عملياتها بسوريا رغم التهديدات

إسرائيل تُفاجئ بقرار ترامب وتركيا تواصل عملياتها بسوريا رغم التهديدات

التعليقات

الدنيا حكايات

حرب أكتوبر المجيدة

حرب أكتوبر المجيدة

شؤون فلسطينية

عساف يُؤكد أهمية المقاومة الشعبية في تعزيز الصمود وإفشال سياسات الاحتلال

عساف يُؤكد أهمية المقاومة الشعبية في تعزيز الصمود وإفشال سياسات الاحتلال

براك: إقرار نظام حماية المُبلغين والشهود مفصل محوري بتدعيم جهود هيئة الفساد

براك: إقرار نظام حماية المُبلغين والشهود مفصل محوري بتدعيم جهود هيئة الفساد

اشتية يبحث مع وزير الأوقاف المصري تعزيز التعاون في الشؤون الوقفية

اشتية يبحث مع وزير الأوقاف المصري تعزيز التعاون في الشؤون الوقفية

الوزير أبو النجا يُنظم زيارة تفقدية لدوائر منظمة التحرير بغزة

الوزير أبو النجا يُنظم زيارة تفقدية لدوائر منظمة التحرير بغزة

أول موقف من الجبهة الشعبية حول اعتقال المُكلّفين بتحديث بيانات الموظفين بغزة

أول موقف من الجبهة الشعبية حول اعتقال المُكلّفين بتحديث بيانات الموظفين بغزة

الديمقراطية تستنكر اعتقال المُكلّفين بتحديث بيانات موظفي غزة

الديمقراطية تستنكر اعتقال المُكلّفين بتحديث بيانات موظفي غزة

قائد فرقة غزة: نحن دوماً على شفا الحرب مع قطاع غزة

قائد فرقة غزة: نحن دوماً على شفا الحرب مع قطاع غزة

أسرى فلسطين: منع المحامي من زيارة سامر عربيد لإخفاء الجريمة

أسرى فلسطين: منع المحامي من زيارة سامر عربيد لإخفاء الجريمة

منوعات

وفاة &#34;طباخ الريس&#34;.. الكوميديا المصرية تفقد طلعت_زكريا

وفاة "طباخ الريس".. الكوميديا المصرية تفقد طلعت_زكريا

طلعت زكريا في حالة صحية حرجة

طلعت زكريا في حالة صحية حرجة

بعد قضية زواجها السري.. قصة صورة الإعلامية ياسمين الخطيب مع محمد صلاح

بعد قضية زواجها السري.. قصة صورة الإعلامية ياسمين الخطيب مع محمد صلاح

محتشمة وجميلة.. شريهان بإطلالة سوداء في أحدث ظهور لها

محتشمة وجميلة.. شريهان بإطلالة سوداء في أحدث ظهور لها

شاهد.. فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني: &#34;بتهدم كيان الأسر المصرية&#34;

شاهد.. فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني: "بتهدم كيان الأسر المصرية"

محمد رمضان يحتفل بذكرى 6 أكتوبر في منزل الرئيس الراحل أنور السادات

محمد رمضان يحتفل بذكرى 6 أكتوبر في منزل الرئيس الراحل أنور السادات

أحمد سعد يكذّب سمية الخشاب: &#34;ده كدب&#34;

أحمد سعد يكذّب سمية الخشاب: "ده كدب"

بسمة بوسيل تكسر شرط زوجها تامر حسني وتعود للغناء.. استمع لجمال صوتها

بسمة بوسيل تكسر شرط زوجها تامر حسني وتعود للغناء.. استمع لجمال صوتها

الراحلة ميرنا المهندس في آخر ظهور فني لها

الراحلة ميرنا المهندس في آخر ظهور فني لها

ريهام سعيد تثير الجدل مجدداً.. لماذا قالت : &#34;الموت أفضل&#34; ؟

ريهام سعيد تثير الجدل مجدداً.. لماذا قالت : "الموت أفضل" ؟

عربي

سر طلب القوات البرية المصرية سرب المقاتلات العراقية في حرب أكتوبر

سر طلب القوات البرية المصرية سرب المقاتلات العراقية في حرب أكتوبر

القروي ينفي انسحابه من السباق الرئاسي التونسي ويطالب بتأجيل الدور الثاني

القروي ينفي انسحابه من السباق الرئاسي التونسي ويطالب بتأجيل الدور الثاني

السيسي يُعلق على العملية العسكرية التركية بسوريا

السيسي يُعلق على العملية العسكرية التركية بسوريا

إيران تُرسل 7500 مقاتل أمني للعراق

إيران تُرسل 7500 مقاتل أمني للعراق