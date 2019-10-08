اشتية يبحث مع وزير الأوقاف المصري تعزيز التعاون في الشؤون الوقفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أطلع رئيس الوزراء، وزير الأوقاف، الدكتور محمد اشتية، وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، على انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المستمرة للأماكن الدينية في فلسطين.



جاء ذلك، خلال لقائه مع الوزير المصري، اليوم الثلاثاء في مقر إقامته في القاهرة، ضمن برنامج زياته لمصر على رأس وفد وزاري؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.



ووضع رئيس الوزراء، الوزير جمعة بصورة الوضع الخطير في القدس والمحاولات الإسرائيلية لتهويد المدينة ونزع هويتها الإسلامية المسيحية، واستهداف المسجد الأقصى ومصليه، مشيداً بالدور الكبير التي تقوم به جمهورية مصر العربية في دعم قضيتنا.



كما بحث اشتية مع الوزير المصري إمكانيات تعزيز التعاون بين البلدين في القضايا ذات الشأن الوقفي، لا سيما الاستفادة من التجربة المصرية في إدارة الشؤون الوقفية، وإعداد الأئمة.



بدوره، أكد جمعة على أن القضية الفلسطينية، ستبقى في وجدان كل عربي ومسلم، مُطلعاً رئيس الوزراء على الإنجازات العديدة التي حققتها وزارته في مختلف المجالات المختصة.