دولي

ترامب: أردوغان يزور الولايات المتحدة يوم 13 نوفمبر وتركيا شريك مهم

ترامب: أردوغان يزور الولايات المتحدة يوم 13 نوفمبر وتركيا شريك مهم
رام الله - دنيا الوطن
ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، سيزور الولايات المتحدة يوم 13 نوفمبر المقبل، مشددا على أن تركيا شريك مهم لبلاده رغم الخلافات الموجودة.

وقال ترامب، في تغريدتين نشرهما اليوم الثلاثاء على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "كثير جدا من الناس ينسون بسهولة أن تركيا شريك تجاري مهم للولايات المتحدة، وهم بالحقيقة ينتجون الإطارات الصلبة الهيكلية لمقاتلاتنا من طراز F-35. كما كان العمل معها (تركيا) جيدا في مساعدتها لي على إنقاذ حياة كثير من الناس في محافظة إدلب (السورية) وإعادة القس برونسون إلى وطنه بصحة جيدة بطلب مني، على الرغم من فترة السنوات الطويلة التي بقيت من سجنه" وفق "روسيا اليوم".

وأضاف ترامب: "يجب كذلك التذكر أن تركيا، وهذا أمر بالغ الأهمية، عضو هام في حالف الناتو يتميز بسمعة حسنة".

وأشار في هذا السياق إلى أن الرئيس التركي سيقوم، يوم 13 نوفمبر، بزيارة الولايات المتحدة كضيف لرئيسها.

وعلى الرغم من ذلك، جدد ترامب لاحقا تهديده بتدمير اقتصاد تركيا في حال شنها أي أعمال عسكرية "غير مبررة وغير ضرورية" شمال شرق سوريا ضد المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة.

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