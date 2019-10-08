الوزير أبو النجا ينظم زيارة تفقدية لدوائر منظمة التحرير بغزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

زار محافظ غزة الوزير إبراهيم أبو النجا المركز الفلسطيني للتخطيط التابع لمنظمة التحرير حيث التقى مدير عام المركز و مستشاري الدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير و اطلع على آلية العمل بالمركز و طبيعة الدورات و الأنشطة التي يقوم بها المركز.



واجتمع المحافظ مع طاقم دائرة العلاقات الدولية بمنظمة التحرير حيث أكد على أهمية عمل هذه الدوائر في قطاع غزة و رسالتها الوطنية و المهنية و التي تؤكد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني بما لهذا الموضوع من أهمية و دلالات وطنية و أكد على أن هذه الدوائر العاملة في غزة لها أهمية خاصة من الناحية السياسية و المهنية.



و في السياق نفسه أشاد السيد المحافظ بالكادر المميز المنطوي في هذه الدوائر و بالحرص على العمل و الالتزام و استمع ابو النجا من طاقم دائرة العلاقات الدولية لشرح عن تحديث بيانات موظفي الدائرة و العقبات و الصعوبات التي يعانوها كجزء من موظفي القطاع.



ومن الجدير ذكره أن مركز التخطيط و الدراسات الفلسطيني يضم في مقره كل من دائرة العلاقات الدولية و دائرة المفاوضات و مركز عبد الله حوراني.



وفي ختام الزيارة شكر الحضور السيد أبو النجا على هذه اللفتة المحمودة من قبله مؤكدين على أهمية استمرار الزيارات و الاستعداد التام لتنسيق الأنشطة و الفعاليات مع محافظة غزة في مختلف المناحي و تم الاتفاق على تواصل الزيارات من أجل تطوير العمل المشترك.