شؤون فلسطينية

الوزير أبو النجا ينظم زيارة تفقدية لدوائر منظمة التحرير بغزة

الوزير أبو النجا ينظم زيارة تفقدية لدوائر منظمة التحرير بغزة
رام الله - دنيا الوطن
زار محافظ غزة الوزير إبراهيم أبو النجا المركز الفلسطيني للتخطيط التابع لمنظمة التحرير حيث التقى مدير عام المركز و مستشاري الدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير و اطلع على آلية العمل بالمركز و طبيعة الدورات و الأنشطة التي يقوم بها المركز.

واجتمع المحافظ مع طاقم دائرة العلاقات الدولية بمنظمة التحرير حيث أكد على أهمية عمل هذه الدوائر في قطاع غزة و رسالتها الوطنية و المهنية و التي تؤكد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني بما لهذا الموضوع من أهمية و دلالات وطنية و أكد على أن هذه الدوائر العاملة في غزة لها أهمية خاصة من الناحية السياسية و المهنية.

و في السياق نفسه أشاد السيد المحافظ بالكادر المميز المنطوي في هذه الدوائر و بالحرص على العمل و الالتزام و استمع ابو النجا من طاقم دائرة العلاقات الدولية لشرح عن تحديث بيانات موظفي الدائرة و العقبات و الصعوبات التي يعانوها كجزء من موظفي القطاع.

ومن الجدير ذكره أن مركز التخطيط و الدراسات الفلسطيني يضم في مقره كل من دائرة العلاقات الدولية و دائرة المفاوضات و مركز عبد الله حوراني.

وفي ختام الزيارة شكر الحضور السيد أبو النجا على هذه اللفتة المحمودة من قبله مؤكدين على أهمية استمرار الزيارات و الاستعداد التام لتنسيق الأنشطة و الفعاليات مع محافظة غزة في مختلف المناحي و تم الاتفاق على تواصل الزيارات من أجل تطوير العمل المشترك.

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