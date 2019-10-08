الديمقراطية تستنكر اعتقال المُكلّفين بتحديث بيانات موظفي غزة

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبشدة، اعتقال الأجهزة الأمنية بقطاع غزة موظفين، يتبعون لحكومة السلطة الفلسطينية، مكلّفين بتحديث بيانات موظفي القطاع، داعيةً للإفراج الفوري عنهم.



وأكدت الجبهة في بيان صحفي، رفضها لكل أشكال الاعتقال السياسي والاستدعاءات التي من شأنها تأزيم وتعقيد المناخات في ظل الجهود التي تبذلها القوى الثمانية من خلال الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية.



