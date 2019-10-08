الاعلان عن قائمة المنتخب الوطني استعدادا للقاء السعودية بالتصفيات الآسيوية المزدوجة

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رام الله - دنيا الوطن

باشر المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، معسكره التدريبي الداخلي استعدادا لمباراته مع المنتخب السعودي الشقيق، والتي تجري في اطار التصفيات المشتركة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.



ويقيم منتخبنا في أحد فنادق مدينة رام الله، وسيخوض تدريباته على ملعب فيصل الحسيني ببلدة الرام شمال القدس المحتلة، ويغيب عن صفوف الوطني أبرز نجومه عدي الدباغ المحترف في صفوف نادي السالمية الكويتي بداعي الاصابة.



واستدعت ادارة المنتخب الوطني 25 لاعبا ممن يلعبون في الدوري الفلسطيني، إضافة الى عدد من اللاعبين المحترفين، وضمت القائمة:



رامي حمادة، وتوفيق علي، ونعيم أبو عكر في حراسة المرمى، وعبد اللطيف البهداري، وعبد الله جابر، ومحمد أبو ميالة، وياسر حمد (بور تغاليتي الاسباني) ، وموسى فيراوي، ومصعب بطاط، ومحمد خليل، وأحمد قطميش في خط الدفاع.



كما ضمت القائمة في خط الوسط نظمي البدوي (سينسيناتي الأميركي)، ومحمد باسم، ومحمد يامين، ومحمود أبو وردة، وعدي خروب، واسلام البطران (الجزيرة الأردني)، وأحمد ماهر، وشادي شعبان، وهيثم خير الله، وتامر صيام (حسنية أكادير المغربي)، وفي خط الهجوم، محمود وادي (المصري البورسعيدي)، ومحمد بلح (صحم العُماني)، وخالد سالم، وصالح شحادة المنضم حديثا لصفوف منتخبنا والذي يحترف في صفوف نادي ثون السويسري الذي يلعب بالدوري الممتاز.