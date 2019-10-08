حماس: محاولة الاحتلال فرض الأمر الواقع بالمسجد الأقصى سيكون ثمنه قاسياً

الذكرى التاسعة والعشرين لمجزرة الأقصى، إن "محاولة الاحتلال فرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى، سيكون ثمنه قاسياً، فمقاومتنا تواصل إعدادها ليوم التحرير الموعود".



وفيما يلي نص البيان:



تصريح صحفي في الذكرى التاسعة والعشرين لمجزرة الأقصى

بسم الله الرحمن الرحيم



تصريح صحفي، صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الذكرى السنوية التاسعة والعشرين لمجزرة الأقصى:



شعبنا الفلسطيني البطل: تمر علينا اليوم الذكرى السنوية التاسعة والعشرون لمجزرة الأقصى، والتي كتب فيها 21 شهيداً من أبناء شعبنا بدمائهم وثيقة عهد، أن الأقصى خط أحمر، لن يستطيع أحد في العالم تجاوزه مهما بلغت التضحيات.



لقد كان يوم 8/10/1990، يوماً مشهوداً من أيام شعبنا البطل، عندما أسقط أكذوبة الهيكل المزعوم.



يواصل قادة الاحتلال مع قطعان المستوطنين اللعب بالنار، وما يقومون به من استفزازات في ساحات الأقصى، سيكون له حساب على يد مقاومينا الأبطال من أبناء شعبنا، وإن محاولة الاحتلال فرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى، سيكون ثمنه قاسياً، فمقاومتنا تواصل إعدادها ليوم التحرير الموعود.



نُحيي المقدسيين الأبطال على مواصلة طريقهم بالمحافظة على هوية المدينة المقدسة عربية إسلامية خالصة، وستظل كذلك ما دام المرابطون والمرابطات يواصلون ثباتهم في ساحات الأقصى للدفاع عنه.



رام الله - دنيا الوطنقالت حركة (حماس)، اليوم الثلاثاء، إن "ما يقوم به قادة الاحتلال الإسرائيلي مع قطعان المستوطنين لعب بالنار، وما يقومون به من استفزازات في ساحات المسجد الأقصى، سيكون له حساب على يد مقاومينا الأبطال من أبناء شعبنا".وأضافت الحركة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" بمناسبة