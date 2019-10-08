برلماني أردني سابق: الباقورة والغمر كانتا وما زالتا تحت سيادة الحكومة الأردنية

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد حمادة فراعنة، عضو مجلس النواب الأردني السابق، أن السيادة على منطقتي الباقورة والغمر، كانت ولازالت للحكومة الأردنية، لافتاً إلى أنه كان هناك استعمال خاص للإسرائيليين بدخول المنطقتين بدون تأشيرات أو إجراءات قانونية.



وقال فراعنة لـ"دنيا الوطن": "كان يسمح للإسرائيليين بالدخول والخروج من المنطقتيْن بدون تأشيرات أو تعقيدات"، لافتاً إلى أن هاتين المنطقتين، كانتا يسري عليهما ملحق في معاهدة السلام، يأذن لهم بدخولها.



وأشار فراعنة إلى أن الباقورة والغمر منطقتان مختلفتان، منوهاً إلى أن الأولى فيها أراضٍ كانت مملوكة ليهود فلسطينيين، وتم شراؤها في عام 1929 من قبل سلطات الاحتلال البريطاني، أما الثانية فهي منطقة زراعية، كان مسموح للإسرائيليين باستعمالها باتفاق خاص.



وقال: "وقبل عام وبحسب الاتفاق الأخير، يجب أن يبلغ أي طرف، الطرف الآخر، بإنهاء مضمون هذا الملحق من الاتفاقية قبل عام، ففي شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، أبلغت الحكومة الأردنية، إسرائيل، بإلغاء هذا الملحق".



وأضاف: "جرت مفاوضات بحيث يتم إنهاء وجود الإسرائيليين في هاتين المنطقتين، ففي السابق، كانت هناك معابر خاصة، يدخل الإسرائيلي إلى المنطقتين عبرها، ولكن بدخول خاص، لكن الآن وبعد إلغاء الملحق، أصبح أي إسرائيلي يريد دخول الأردن، يجب أن يدخلها عبر المعابر الرسمية".