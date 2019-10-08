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شؤون فلسطينية

قائد فرقة غزة: نحن دوما على شفا الحرب مع قطاع غزة

قائد فرقة غزة: نحن دوما على شفا الحرب مع قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي العميد اليعازر توليدانو، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل دائما على شفا الحرب مع قطاع غزة".

وتابع توليدانو في لقاء مع صحيفة "يديعوت أحرونوت " أن المشكلة الرئيسية في غزة هي أنها تحت رعاية حركة (إرهابية) لا تكرس اهتماماتها الأولى لصالح مواطني غزة، مشيرا إلى أن حماس تحكم غزة منذ 12 عاما، ولو قامت ببناء شبكات صرف صحي ونظام مياه وتطوير اقتصاد، فسيبدو كل شيء مختلفًا، إلا أن الوضع الإنساني هناك مخيف جدا". وفق تعبيره.

وأوضح أن المشكلة الثانية هي "الخلاف الفلسطيني الداخلي، أولاً بين فتح وحماس ثم بين كل الفصائل"، مضيفا أنه "لا يوجد نظام هناك".

وأضاف توليدانو أن "المشكلة الثالثة هي أنهم معزولون للغاية، باستثناء تقاربهم مع إيران، وكل ما سبق يؤثر مباشرة على سكان قطاع غزة".

وتابع قائد فرقة غزة:" نعترف بأن الحوامات ليست لعبة، إنها تهديد خطير للغاية، ولديها القدرة على التحليق وحمل المتفجرات وإلقائها".

وأكد العميد توليدانو أن الجيش يأخذ هذا التهديد على محمل الجد، موضحا أننا "شهدنا بالفعل ثلاثة أحداث من هذا النوع هنا، وبالنسبة لنا هذا تهديد خطير مثل الصواريخ المضادة للدبابات".

وأردف أن "قضية إطلاق الصواريخ والقذائف برمتها تشكل تهديدا خطيرا يتزايد"، متابعا:" نحن نركز عليه، ورئيس الأركان يضغط بقوة على هذه المسألة في جميع المستويات، إنه سلاح قاسي للغاية".

واستطرد قائلا:" الصواريخ تطلق بالفعل، إنها تضر بالأمن وبالشعور بالأمان، وهذا يؤخذ في الاعتبار، لا شيء يؤخذ بعين الاعتبار أكثر من ذلك على جميع المستويات".

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