السيسي يُعلق على العملية العسكرية التركية بسوريا

علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على العملية العسكرية التي أطلقها الجيش التركي ضد الأكراد في سوريا، وذلك لإقامة منطقة عازلة.





وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة الثلاثية مع قبرص واليونان: إن مصر ترفض اقتطاع جزء من الأراضي السورية.



وأشار الرئيس المصري إلى أن القمة الثلاثية تتفق على ضرورة التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة، موضحاً أن الممارسات أحادية الجانب تضر بمصالح دول شرق المتوسط.





رام الله - دنيا الوطن