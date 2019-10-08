المرور بغزة: 51 شخصاً ضحايا حوادث السير بالقطاع منذ بداية العام





وأكدت في بيان خاص لـ"دنيا الوطن"، أن عدد ضحايا حوادث السير بقطاع غزة بلغ 51 شخصاً، فيما أصيب 54 آخرون بجراح خطيرة.





وأضافت أن أهم أسباب حوادث السير، العنصر البشري، السائق وعابر الطريق، مناشدة السائقين بعدم اتباع السرعة الزائدة، خاصة في الطرق السريعة بين المحافظات.

خاص دنيا الوطنكشفت الإدارة العامة للمرور والنجدة، بغزة، إحصائيات ضحايا حوادث السير منذ شهر كانون الثاني/ يناير من عام 2019، وحتى هذه اللحظة.