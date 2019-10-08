شؤون فلسطينية

المرور بغزة: 51 شخصاً ضحايا حوادث السير بالقطاع منذ بداية العام

المرور بغزة: 51 شخصاً ضحايا حوادث السير بالقطاع منذ بداية العام
حادث سير - أرشيف
خاص دنيا الوطن
كشفت الإدارة العامة للمرور والنجدة، بغزة، إحصائيات ضحايا حوادث السير منذ شهر كانون الثاني/ يناير من عام 2019، وحتى هذه اللحظة.

وأكدت في بيان خاص لـ"دنيا الوطن"، أن عدد ضحايا حوادث السير بقطاع غزة بلغ 51 شخصاً، فيما أصيب 54 آخرون بجراح خطيرة.

وأضافت أن أهم أسباب حوادث السير، العنصر البشري، السائق وعابر الطريق، مناشدة السائقين بعدم اتباع السرعة الزائدة، خاصة في الطرق السريعة بين المحافظات.

أخبار ذات صلة

هيئةالأسرى: 13 أسيراً يتهددهم الموت البطيء فيما تعرف بـ &#34;مشفى الرملة&#34;

هيئةالأسرى: 13 أسيراً يتهددهم الموت البطيء فيما تعرف بـ "مشفى الرملة"

عشراوي: الانتخابات استحقاق ديمقراطي ومدخل لإنهاء الانقسام

عشراوي: الانتخابات استحقاق ديمقراطي ومدخل لإنهاء الانقسام

الأول على مستوى فلسطين: طالب أصم يحصل على درجة الماجستير من&#34;الجامعة الإسلامية&#34;

الأول على مستوى فلسطين: طالب أصم يحصل على درجة الماجستير من"الجامعة الإسلامية"

محافظ طولكرم يفتتح المرحلة الأولى لمشروع محطة ترحيل النفايات بمخيم &#34;نور شمس&#34;

محافظ طولكرم يفتتح المرحلة الأولى لمشروع محطة ترحيل النفايات بمخيم "نور شمس"

(87) يوماً على إضراب الأسير غنام.. وستة أسرى يواصلون الإضراب

(87) يوماً على إضراب الأسير غنام.. وستة أسرى يواصلون الإضراب

طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء عبر معبر رفح

طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء عبر معبر رفح

الحكومة: جاري الإعداد لصرف دفعات من مستحقات الموظفين قريباً

الحكومة: جاري الإعداد لصرف دفعات من مستحقات الموظفين قريباً

أبو الرب: الاحتلال يَطرد موظفي الأوقاف من المسجد الإبراهيمي تمهيداً لاستباحته

أبو الرب: الاحتلال يَطرد موظفي الأوقاف من المسجد الإبراهيمي تمهيداً لاستباحته

التعليقات

الدنيا حكايات

حرب أكتوبر المجيدة

حرب أكتوبر المجيدة

شؤون فلسطينية

هيئةالأسرى: 13 أسيراً يتهددهم الموت البطيء فيما تعرف بـ &#34;مشفى الرملة&#34;

هيئةالأسرى: 13 أسيراً يتهددهم الموت البطيء فيما تعرف بـ "مشفى الرملة"

عشراوي: الانتخابات استحقاق ديمقراطي ومدخل لإنهاء الانقسام

عشراوي: الانتخابات استحقاق ديمقراطي ومدخل لإنهاء الانقسام

الأول على مستوى فلسطين: طالب أصم يحصل على درجة الماجستير من&#34;الجامعة الإسلامية&#34;

الأول على مستوى فلسطين: طالب أصم يحصل على درجة الماجستير من"الجامعة الإسلامية"

محافظ طولكرم يفتتح المرحلة الأولى لمشروع محطة ترحيل النفايات بمخيم &#34;نور شمس&#34;

محافظ طولكرم يفتتح المرحلة الأولى لمشروع محطة ترحيل النفايات بمخيم "نور شمس"

(87) يوماً على إضراب الأسير غنام.. وستة أسرى يواصلون الإضراب

(87) يوماً على إضراب الأسير غنام.. وستة أسرى يواصلون الإضراب

طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء عبر معبر رفح

طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء عبر معبر رفح

أبو الرب: الاحتلال يَطرد موظفي الأوقاف من المسجد الإبراهيمي تمهيداً لاستباحته

أبو الرب: الاحتلال يَطرد موظفي الأوقاف من المسجد الإبراهيمي تمهيداً لاستباحته

حمد تبحث آليات التعاون مع وكيل وزارة الخارجية والمغتربين

حمد تبحث آليات التعاون مع وكيل وزارة الخارجية والمغتربين

منوعات

طلعت زكريا في حالة صحية حرجة

طلعت زكريا في حالة صحية حرجة

بعد قضية زواجها السري.. قصة صورة الإعلامية ياسمين الخطيب مع محمد صلاح

بعد قضية زواجها السري.. قصة صورة الإعلامية ياسمين الخطيب مع محمد صلاح

محتشمة وجميلة.. شريهان بإطلالة سوداء في أحدث ظهور لها

محتشمة وجميلة.. شريهان بإطلالة سوداء في أحدث ظهور لها

شاهد.. فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني: &#34;بتهدم كيان الأسر المصرية&#34;

شاهد.. فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني: "بتهدم كيان الأسر المصرية"

محمد رمضان يحتفل بذكرى 6 أكتوبر في منزل الرئيس الراحل أنور السادات

محمد رمضان يحتفل بذكرى 6 أكتوبر في منزل الرئيس الراحل أنور السادات

أحمد سعد يكذّب سمية الخشاب: &#34;ده كدب&#34;

أحمد سعد يكذّب سمية الخشاب: "ده كدب"

بسمة بوسيل تكسر شرط زوجها تامر حسني وتعود للغناء.. استمع لجمال صوتها

بسمة بوسيل تكسر شرط زوجها تامر حسني وتعود للغناء.. استمع لجمال صوتها

الراحلة ميرنا المهندس في آخر ظهور فني لها

الراحلة ميرنا المهندس في آخر ظهور فني لها

ريهام سعيد تثير الجدل مجدداً.. لماذا قالت : &#34;الموت أفضل&#34; ؟

ريهام سعيد تثير الجدل مجدداً.. لماذا قالت : "الموت أفضل" ؟

شاهد: استنفار أمني في أمريكا بسبب &#34;الجوكر&#34;

شاهد: استنفار أمني في أمريكا بسبب "الجوكر"

عربي

السيسي يُعلق على العملية العسكرية التركية بسوريا

السيسي يُعلق على العملية العسكرية التركية بسوريا

إيران تُرسل 7500 مقاتل أمني للعراق

إيران تُرسل 7500 مقاتل أمني للعراق

البرلمان العربي يسن أول تشريع لـ &#34;إنصاف النساء&#34;

البرلمان العربي يسن أول تشريع لـ "إنصاف النساء"

رئيس الوزراء العراقي: الأوضاع عادت لطبيعتها بالبلاد

رئيس الوزراء العراقي: الأوضاع عادت لطبيعتها بالبلاد