محافظ طولكرم يفتتح المرحلة الأولى لمشروع محطة ترحيل النفايات بمخيم "نور شمس"





رام الله - دنيا الوطنافتتح محافظ طولكرم عصام أبو بكر، المرحلة الأولى من مشروع محطة ترحيل النفايات في مخيم نور شمس، والممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والمنفذ من مؤسسة جيسفي الإيطالية، بالشراكة مع أوفر سيس، ووكالة الغوث واللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس، وذلك ضمن مشروع دعم تطوير نظام متكامل لإدارة النفايات الصلبة والتوعية المجتمعية في المخيم.جاء ذلك، بمشاركة كل من قائد المنطقة العقيد جمال أبو العز وممثلي المؤسسة الأمنية، وأندريا كاشلا من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وماركو كانياتو ممثلاً عن مؤسسة جيسفي، وهنادي أبو طاقة مدير منطقة نابلس في وكالة الغوث، ومدير عام الحكم المحلي بطولكرم م. إياد خلف، ورئيس بلدية طولكرم م. محمد يعقوب، وصائل خليل منسق فصائل العمل الوطني، و أكثم بدران المدير التنفيذي لمجلس النفايات الصلبة، والمهندس سليمان الزهيري، وطه الإيراني رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس، وفيصل سلامه رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، وممثلي الفعاليات والجهات المختصة ذات العلاقة.ونقل المحافظ أبو بكر، تحيات الرئيس محمود عباس " أبو مازن" ومباركته إنجاز المرحلة الأولى من المشروع الهام والحيوي في المخيم ، والذي جاء بعد جهود مضنية وبعد ترسيم حدود وادي الزومر وإزالة التعديات ، منوهاً إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يساهم في تحسين الظروف البيئية في المخيم، عبر نقل النفايات إلى نقطة الترحيل وتجميعها هناك، مؤكداً على دعم الحكومة برئاسة الدكتور محمد إشتيه لهذه المشاريع التي من شأنها أن تساهم بدعم صمود أهلنا في مخيم نور شمس.وتابع المحافظ أبو بكر قائلاً: "لابد أن نراعي الملاحظات التي قدمتها سلطة جودة البيئية ممثلةً بالمهندسة عدالة الأتيرة، وخاصة أن هناك بعض الجوانب الواجب استكمالها للصالح العام، ونشكر جميع الشركاء بتنفيذ المشروع".من جانبه ثمن الإيراني الجهود الخاصة من المحافظ أبو بكر لتذليل العقبات أمام المشروع وصولاً لافتتاح المرحلة الأولى منه، معبراً عن شكره وتقديره للتعاون الإيطالي، ومؤسسة جيسفي، وأوفر سيس، ووكالة الغوث، مستعرضاً احتياجات المخيم، وأثر المشروع على الوضع البيئي، والمظهر الجمالي لمدخل مدينة طولكرم بعد إزالة حاويات النفايات من الشارع الرئيسي إلى نقطة الترحيل.وذكرت هنادي أبو طاقه بأن إتمام هذه المرحلة من محطة ترحيل النفايات، جزء من المشاريع التي تقوم عليها وكالة الغوث، لتحسين الوضع البيئي لسكان المخيمات، مشيرةً إلى أن محطة ترحيل النفايات في مخيم نور شمس من شانها أن تسهل من العمل، مشيدةً بدور المحافظ أبو بكر، وسلطة جودة البيئة، ومؤسسة جيسفي والتعاون الإيطالي وكافة الجهات المختصة ذات العلاقة.وذكر أندريا كاشلا من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بأنه بعد إنشاء نقطة الترحيل، سيتم إزالة حاويات النفايات عن الشارع الرئيسي من مدخل مخيم نور شمس، مما يجعل الوضع أفضل بيئيا.هذا وألقى ماركو كانياتو كلمة باسم مؤسسة جيسفي، تحدث فيها عن مشاريع المؤسسة في فلسطين، والقطاعات التي تهتم بها، مشيراً إلى أن مشروع محطة ترحيل النفايات في مخيم نور شمس يعد خطوة أولية، حيث أتى بفضل التعاون المشترك من الجميع.وتخلل حفل الافتتاح كلمة لكل من فيصل سلامه رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، وم. أكثم بدران المدير التنفيذي لمجلس النفايات الصلبة.