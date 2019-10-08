إيران تُرسل 7500 مقاتل أمني للعراق





وأوضح كرمي، وفق قناة (العربية)، أن ذلك يأتي لحماية "مراسم أربعين الحسين"، متابعاً: "أكثر من 10 آلاف من أفراد القوات الخاصة، يتولون مسؤولية حماية مراسم الأربعين بشكل مباشر".



وأضاف: 7500 منهم يعملون ويتواجدون بشكل مباشر، وهناك 4000 عنصر احتياط"، حيث كشف أن 30 ألف شرطي، يشاركون في حماية المسيرات الممتدة من إيران إلى داخل العراق لحماية "مسيرات أربعين الحسين".



وأكد أن " الجزء الأصعب الذي تتولى حمايته القوات الخاصة الإيرانية هو الاكتظاظ بمسافة 10 إلى 15 كلم من الحدود"، متابعاً: "نقوم بعمل استخباراتي قوي للغاية، ولدينا عناصر في الحشود للسيطرة على الوضع".



يذكر، أن الوحدات الخاصة في إيران مسؤولة عن التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، حيث شاركت بقوة في احتجاجات كانون الأول/ ديسمبر 2017 والتي استمرت حتى كانون الثاني/ يناير 2018 في أكثر من 100 مدينة ايرانية.



وأقر كرمي بأن قواته تدخلت في السيطرة على تلك الاحتجاجات في 79 نقطة، قائلاً: "لم نستخدم العنف واكتفينا بالأساليب الناعمة والمراقبة الإلكترونية، ورش المياه على المتظاهرين والحوار مع المحتجين، وبهذه الطريقة استطعنا القضاء على الاحتجاجات في غضون شهرين".

رام الله - دنيا الوطنقال قائد الوحدات الخاصة التابعة لقوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد حسن كرمي، إن طهران أرسلت قوة مكونة من 7500 عنصر إلى العراق.