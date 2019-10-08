عربي

إيران تُرسل 7500 مقاتل أمني للعراق

إيران تُرسل 7500 مقاتل أمني للعراق
رام الله - دنيا الوطن
قال قائد الوحدات الخاصة التابعة لقوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد حسن كرمي، إن طهران أرسلت قوة مكونة من 7500 عنصر إلى العراق.

وأوضح كرمي، وفق قناة (العربية)، أن ذلك يأتي لحماية "مراسم أربعين الحسين"، متابعاً: "أكثر من 10 آلاف من أفراد القوات الخاصة، يتولون مسؤولية حماية مراسم الأربعين بشكل مباشر".

وأضاف: 7500 منهم يعملون ويتواجدون بشكل مباشر، وهناك 4000 عنصر احتياط"، حيث كشف أن 30 ألف شرطي، يشاركون في حماية المسيرات الممتدة من إيران إلى داخل العراق لحماية "مسيرات أربعين الحسين".

وأكد أن " الجزء الأصعب الذي تتولى حمايته القوات الخاصة الإيرانية هو الاكتظاظ بمسافة 10 إلى 15 كلم من الحدود"، متابعاً: "نقوم بعمل استخباراتي قوي للغاية، ولدينا عناصر في الحشود للسيطرة على الوضع".

يذكر، أن الوحدات الخاصة في إيران مسؤولة عن التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، حيث شاركت بقوة في احتجاجات كانون الأول/ ديسمبر 2017 والتي استمرت حتى كانون الثاني/ يناير 2018 في أكثر من 100 مدينة ايرانية.

وأقر كرمي بأن قواته تدخلت في السيطرة على تلك الاحتجاجات في 79 نقطة، قائلاً: "لم نستخدم العنف واكتفينا بالأساليب الناعمة والمراقبة الإلكترونية، ورش المياه على المتظاهرين والحوار مع المحتجين، وبهذه الطريقة استطعنا القضاء على الاحتجاجات في غضون شهرين".

أخبار ذات صلة

السيسي يُعلق على العملية العسكرية التركية بسوريا

السيسي يُعلق على العملية العسكرية التركية بسوريا

البرلمان العربي يسن أول تشريع لـ &#34;إنصاف النساء&#34;

البرلمان العربي يسن أول تشريع لـ "إنصاف النساء"

رئيس الوزراء العراقي: الأوضاع عادت لطبيعتها بالبلاد

رئيس الوزراء العراقي: الأوضاع عادت لطبيعتها بالبلاد

نائب أردني يدعو لاحتجاز رهائن إسرائيليين ويُوضّح الأسباب

نائب أردني يدعو لاحتجاز رهائن إسرائيليين ويُوضّح الأسباب

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات العراق إلى 110 شخصاً والتظاهرات تمتد لمدينة الصدر

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات العراق إلى 110 شخصاً والتظاهرات تمتد لمدينة الصدر

شاهد: تسجيل نادر لاعتراف قائد في الجيش الإسرائيلي بالوقوع بيد القوات المصرية

شاهد: تسجيل نادر لاعتراف قائد في الجيش الإسرائيلي بالوقوع بيد القوات المصرية

عودة الانترنت للعراق ومقتل صحفي والرئيس صالح يُعلق

عودة الانترنت للعراق ومقتل صحفي والرئيس صالح يُعلق

شاهد: أمطار غزيرة تهطل على الحرم المكي

شاهد: أمطار غزيرة تهطل على الحرم المكي

التعليقات

الدنيا حكايات

حرب أكتوبر المجيدة

حرب أكتوبر المجيدة

شؤون فلسطينية

هيئةالأسرى: 13 أسيراً يتهددهم الموت البطيء فيما تعرف بـ &#34;مشفى الرملة&#34;

هيئةالأسرى: 13 أسيراً يتهددهم الموت البطيء فيما تعرف بـ "مشفى الرملة"

عشراوي: الانتخابات استحقاق ديمقراطي ومدخل لإنهاء الانقسام

عشراوي: الانتخابات استحقاق ديمقراطي ومدخل لإنهاء الانقسام

الأول على مستوى فلسطين: طالب أصم يحصل على درجة الماجستير من&#34;الجامعة الإسلامية&#34;

الأول على مستوى فلسطين: طالب أصم يحصل على درجة الماجستير من"الجامعة الإسلامية"

محافظ طولكرم يفتتح المرحلة الأولى لمشروع محطة ترحيل النفايات بمخيم &#34;نور شمس&#34;

محافظ طولكرم يفتتح المرحلة الأولى لمشروع محطة ترحيل النفايات بمخيم "نور شمس"

(87) يوماً على إضراب الأسير غنام.. وستة أسرى يواصلون الإضراب

(87) يوماً على إضراب الأسير غنام.. وستة أسرى يواصلون الإضراب

طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء عبر معبر رفح

طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء عبر معبر رفح

أبو الرب: الاحتلال يَطرد موظفي الأوقاف من المسجد الإبراهيمي تمهيداً لاستباحته

أبو الرب: الاحتلال يَطرد موظفي الأوقاف من المسجد الإبراهيمي تمهيداً لاستباحته

حمد تبحث آليات التعاون مع وكيل وزارة الخارجية والمغتربين

حمد تبحث آليات التعاون مع وكيل وزارة الخارجية والمغتربين

منوعات

طلعت زكريا في حالة صحية حرجة

طلعت زكريا في حالة صحية حرجة

بعد قضية زواجها السري.. قصة صورة الإعلامية ياسمين الخطيب مع محمد صلاح

بعد قضية زواجها السري.. قصة صورة الإعلامية ياسمين الخطيب مع محمد صلاح

محتشمة وجميلة.. شريهان بإطلالة سوداء في أحدث ظهور لها

محتشمة وجميلة.. شريهان بإطلالة سوداء في أحدث ظهور لها

شاهد.. فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني: &#34;بتهدم كيان الأسر المصرية&#34;

شاهد.. فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني: "بتهدم كيان الأسر المصرية"

محمد رمضان يحتفل بذكرى 6 أكتوبر في منزل الرئيس الراحل أنور السادات

محمد رمضان يحتفل بذكرى 6 أكتوبر في منزل الرئيس الراحل أنور السادات

أحمد سعد يكذّب سمية الخشاب: &#34;ده كدب&#34;

أحمد سعد يكذّب سمية الخشاب: "ده كدب"

بسمة بوسيل تكسر شرط زوجها تامر حسني وتعود للغناء.. استمع لجمال صوتها

بسمة بوسيل تكسر شرط زوجها تامر حسني وتعود للغناء.. استمع لجمال صوتها

الراحلة ميرنا المهندس في آخر ظهور فني لها

الراحلة ميرنا المهندس في آخر ظهور فني لها

ريهام سعيد تثير الجدل مجدداً.. لماذا قالت : &#34;الموت أفضل&#34; ؟

ريهام سعيد تثير الجدل مجدداً.. لماذا قالت : "الموت أفضل" ؟

شاهد: استنفار أمني في أمريكا بسبب &#34;الجوكر&#34;

شاهد: استنفار أمني في أمريكا بسبب "الجوكر"

عربي

السيسي يُعلق على العملية العسكرية التركية بسوريا

السيسي يُعلق على العملية العسكرية التركية بسوريا

إيران تُرسل 7500 مقاتل أمني للعراق

إيران تُرسل 7500 مقاتل أمني للعراق

البرلمان العربي يسن أول تشريع لـ &#34;إنصاف النساء&#34;

البرلمان العربي يسن أول تشريع لـ "إنصاف النساء"

رئيس الوزراء العراقي: الأوضاع عادت لطبيعتها بالبلاد

رئيس الوزراء العراقي: الأوضاع عادت لطبيعتها بالبلاد