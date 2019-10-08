طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء عبر معبر رفح





وقالت الوزارة في بيان: إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة السادسة، بالإضافة إلى الحافلتين، السابعة والثامنة من كشف (10/2).





وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.





ودعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء عبر معبر رفح البري.