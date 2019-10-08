إسرائيل تَستعد لـ "وابل محتمل" من الصواريخ الإيرانية

قالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن مؤسسة الجيش الإسرائيلي، تقوم بتحليل هجوم الشهر الماضي، ضد منشآت نفطية سعودية نسب إلى إيران، لمعرفة كيفية حماية البلاد من أي هجوم مماثل محتمل.



وأوضحت القناة، أن "الهجوم بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ مبرمجة في 14 أيلول/ سبتمبر تسبب بالقضاء على نصف إنتاج المملكة للنفط، وأبهر المحللين الإسرائيليين لأنه نجح في اختراق الدفاعات السعودية، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي (باتريوت) الذي تستخدمه إسرائيل أيضاً".



وقال ضابط كبير، في وحدة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، والذي تم الكشف فقط عن الحرف الأول من اسمه العبري، "يود"، للقناة 13، أن "الإيرانيين أظهروا قدرة عجيبة على مهاجمة المملكة العربية السعودية".



وقال يود، متطرقاً للهجوم الإيراني: "إنهم يحصلون على علامة عالية، أعلى من اللازم"، مؤكداً في الوقت ذاته، أن طهران لن تنجح أبداً إن حاولت شن هجوم مماثل على إسرائيل.



وأضاف أن "إسرائيل تقيّم التهديد بطريقة مطلعة ومتوازنة جداً"، قائلاً: "يتهيأ الجيش لأية سيناريوهات متطورة في الساحة الشمالية، وأن هذا يشمل مواجهة وابل محتمل من صواريخ مبرمجة وطائرات مسيرة".



وحذر قائد الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، يوم أمس الاثنين، أيضاً أن أي هجوم على البلاد سيواجه برد فعل شديد.



وقال كوخافي في مراسيم تذكارية للمظليين الذين قتلوا: "لن نسمح بشن هجوم ضد إسرائيل، وإذا حدث ذلك فسنرد بقوة، إننا نبقي أعيننا مفتوحة، ونجري تقييمات يومية للأوضاع، ونتخذ قرارات مهنية تؤدي إلى هجمات وإحباط التهديدات".



كما أفادت القناة الـ 12 أن "مسؤولي الدفاع الذين درسوا الأسلحة المستخدمة في الهجوم على المنشآت السعودية، خلصوا إلى أنه من المحتمل أن يتم شن هجوم مماثل من جانب إيران على إسرائيل، يطلق من غرب العراق، حيث يوجد تواجد قوي لميليشيات مدعومة من إيران".



وتبنت جماعة (نصار الله) اليمنية، السبت 14 أيلول/ سبتمبر، هجوماً بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي (أرامكو) في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.



وعرضت السعودية، بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز، استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.



من جانبها، نفت إيران هذه الاتهامات، وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة (أرامكو) السعودية.

رام الله - دنيا الوطن