الخارجية الإيرانية: طهران تُعارض أي عملية عسكرية تركية في سوريا

قوات الجيش التركي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء: إن طهران تعارض أي عملية عسكرية تركية في سوريا.



وأضافت في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تتابع "الأنباء الباعثة على القلق بخصوص احتمال دخول قوات عسكرية تركية الأراضي السورية، وتعتقد أن حدوث ذلك لن ينهي المخاوف الأمنية التركية، كما سيؤدي إلى ضرر مادي وبشري واسع النطاق".



وتابع البيان قائلاً: إن إيران "تعارض أي عملية عسكرية محتملة" من هذا النوع، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وقالت أنقرة اليوم الثلاثاء: إنها أتمت استعداداتها لعملية عسكرية في شمال شرق سوريا، بعدما بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها.