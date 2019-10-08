هل أوقفت إسرائيل قطع الكهرباء عن محافظات الضفة؟

نفى محمد زيدان، مدير مدير فرع شركة كهرباء محافظة القدس في رام الله والبيرة، ما جرى تداوله حول وقف إسرائيل قطع الكهرباء عن محافظات الضفة الغربية.





وقال زيدان، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن إسرائيل لم توقف حتى اللحظة قرار قطع الكهرباء، الذي أعلنت عنه سابقاً، لافتاً إلى أنها قررت وبشكل استثنائي عدم قطع الكهرباء عن رام الله، أمس الاثنين.





وأضاف زيدان: "قبل موعد القطع، اتصل الجانب الإسرائيلي علينا أمس، وأبلغنا أنه لن يتم قطع الكهرباء لأسباب خاصة"، مشيراً إلى أن موعد القطع المقبل هو يوم الخميس.









خاص دنيا الوطن