نيابة عن الرئيس عباس.. اشتية يُقلد السفير الجزائري بمصر وسام نجمة القدس



ونقل اشتية، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" تحيات الرئيس للسفير، وللشعب الجزائري، مثمناً موقف بلاده الداعم والمناصر لقضيتنا، وكل محطاتها النضالية، مؤكداً أن الجزائر، كانت وستبقى عمقاً عربياً مهماً لفلسطين.



من جانبه، أعرب السفير الجزائري عن سعادته لهذا التكريم، وشكره للرئيس محمود عباس لمنحه الوسام، الذي يمثل تكريماً لكل الجزائر قيادة وحكومة وشعبنا، مؤكداً أن الجزائر ستبقى وفية لتاريخها النضالي، داعمة للشعب الفلسطيني من أجل تحقيق أهدافه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.









رام الله - دنيا الوطنقلّد رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، نيابة عن الرئيس محمود عباس، السفير الجزائري في جمهورية مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، نذير العرباوي، وسام نجمة القدس، تقديراً لدوره المتميز في تعزيز العلاقات بين فلسطين والجزائر، وتثميناً لجهوده في دعم شعبنا ونصرته لقضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله، وذلك اليوم الثلاثاء في مقر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة.