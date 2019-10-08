شاهد: داخلية غزة تنشر مكالمة هاتفية بين المخابرات الإسرائيلية وأحد المواطنين





وحسب الفيديو، فإن ضابط المخابرات، يزعم نيته تقديم مساعدات للمواطن، ويوجه له عدة أسئلة الهدف منها الحصول على معلومات أمنية عن القطاع.













رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يحتوي على مكالمة هاتفية بين ضابط في المخابرات الإسرائيلية، وأحد المواطنين في قطاع غزة.