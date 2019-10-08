الشيوخي يدعو لتشديد الرقابة على الغش ومحاربة تهريب الزيت والزيتون لحماية الارض



وأوضح الشيوخي، في تصريح وصل "دنيا الوطن" إلى ضرورة حماية محصول ثمار الزيتون والزيت من كافة أشكال الغش والتهريب التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس والجشعين والوسطاء وبعض الموردين.



وفي نفس الإطار دعا الشيوخي إلى حماية محصول الزيت والزيتون من اعتداءات جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين على شجرة الزيتون من خلال تكسير وحرق وتجريف اشجار الزيتون أو سرقة ثمار الزيتون، كما حدث في مواسم قطف الزيتون سابقاً،

مشيراً إلى قيام مستوطنين، يوم أمس الاثنين بقطع عشرات أشجار الزيتون في قرية بورين جنوب نابلس.



وقال: إن مستوطني (يتسهار) قطعوا ما يقارب 36 شجرة زيتون بعضها معمر، في منطقة "خلة الغول"، بالجهة الجنوبية من القرية، وتعود للمواطنين ناصر قادوس، وأحمد نجار.



في نفس السياق، قال الشيوخي: إن إدارة مدرسة بورين الثانوية المختلطة، قد أخلت صفوفها من الطلبة، بعد أن أشهر حارس مستوطنة (يتسهار) السلاح بوجه الطلبة، وتهديدهم من قبله، واستدعاء جنود الاحتلال إلى المنطقة.





وأشار الشيوخي إلى أهمية تعزيز صمود المزارعين وحماية أشجار الزيتون لما لها من رمزية وطنية واقتصادية واجتماعية من الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية، وضرورة حماية المنتج الوطني من أي تلاعب، ومن أي برامج احتلالية، تهدف إلى إغراق أسواقنا بالمنتجات الإسرائيلية المهربة، وعلى رأسها ثمار زيتون المستوطنات الاستعمارية المقامة فوق أرضنا المحتلة عام 67 أو ثمار الزيتون أو زيت الزيتون المهرب من داخل أراضي 48 الذي يدخل لأسواقنا من دولة الكيان الإسرائيلي الإحلالي الاستعماري.



وأكد على ضرورة إنجاح الحملات الشعبية التطوعية لقطف ثمار الزيتون، التي سوف يشارك بها جميع المؤسسات والدوائر والأمنية والرسمية والوطنية والشعبية والأهلية وهذه الحملات سوف يشارك بها الكل الفلسطيني، وعلى رأس الجميع رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، الذي سيتقدم الصفوف للتعبير عن وقوف الحكومة بأجهزتها الأمنية وموظفيها، وجماهير شعبنا بكل قطاعاته إلى جانب المزارعين من أجل حماية محاصيلهم وحماية منتجاتهم من برامج الإحلال والاستيطان، والإغراق والمصادرة والتهويد.



وأكد الشيوخي، أن موسم قطف الزيتون هذا العام مبشر وخصب والمنتوج من الزيت يفوق 27 ألف طن، وفق دراسات وزارة الزراعة، مشيداً باهتمام وجهود وبرامج الحكومة، التي تعمل على تعزيز الصمود، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وحماية المنتج والانفكاك عن اقتصاد الاحتلال، ومثمناً عالياً الجهود الكبيرة والمخاطرة العالية لموظفي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تصديهم لبرامج التهويد والأسرلة والاستيطان الإحلالية الاستعمارية، بصدورهم العارية، مع الوزير وليد عساف .

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، المهندس عزمي الشيوخي، إلى تشديد الرقابة على الغش ومحاربة تهريب الزيت والزيتون لحماية الأرض، والمنتج الوطني، وتعزيز الصمود، وتحقيق الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال.