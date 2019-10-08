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شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد: بضائع مصرية قريباً بالأسواق الفلسطينية بديلة للإسرائيلية

وزير الاقتصاد: بضائع مصرية قريباً بالأسواق الفلسطينية بديلة للإسرائيلية
وزير الاقتصاد - خالد العسيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي: إننا سنرى قريباً منتجات وبضائع مصرية في الأسواق الفلسطينية، بدلاً من المنتجات الإسرائيلية.

وأضاف العسيلي، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا): "سنرى أيضاً بضائع فلسطينية بالأسواق المصرية"، مشيراً إلى أن هذا يأتي ضمن استراتيجية الحكومة للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي.

وأوضح العسيلي، أن هناك مواضيع كثيرة سيتم طرحها على الأشقاء بمصر، خلال زيارة الوفد الوزاري برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية للقاهرة، أهمها زيادة التبادل التجاري بين فلسطين ومصر، وهي بمثابة بداية انطلاقة جديدة، حيث إن هناك خبرات مصرية كبيرة سواء بالمناطق الصناعية أو الحرفية.

وأكد أن مصر تشكل كل الثقل والدعم العربي، خاصة لفلسطين، معرباً عن أمله بأن تكون زيارة الوفد الوزاري للقاهرة ناجحة، ونتائجها إيجابية للشعبين الفلسطيني والمصري.

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