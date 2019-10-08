نقابة الموظفين: يَجب إبعاد قضية تحديث بيانات الموظفين عن المناكفات السياسية

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خاص دنيا الوطن

أكدت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، أن اعتقال الأمن بغزة، لأربعة من أفراد لجنة حصر الموظفين التابعين لوزارة المالية، يعتبر انقلاباً على حقوق الموظفين.



وقالت النقابة لـ"دنيا الوطن": إن ما حدث اليوم في هيئة التقاعد الفلسطينية، أمر مؤسف، لا سيما في ظل قيام الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية، بحصر موظفيها من أجل إنهاء معاناتهم، وعلى رأسها التقاعد المالي.



وأوضحت النقابة، أنه لا بد لكل الأطراف السياسية الكف عن وضع أزمات الموظفين العموميين سواءً التقاعد المالي، أو خصومات الرواتب، وكذلك مشكلة تفريغات 2005، ضمن المناكفات السياسية؛ لأنها تمس حياة المواطنين وأسرهم.



وأشارت إلى أنه لا بد الآن من إطلاق سراح المعتقلين الأربعة وهم: رشيد شعث، من وزارة الداخلية، ومعين عبد السلام، من ديوان الموظفين، ومحمد شهاب، من الشؤون الإدارية لوزارة المالية، وخالد نصر من موازنة وزارة المالية، لاستمرار تحديث بيانات الموظفين العموميين بغزة.