وزارة المالية تُطالب بالإفراج الفوري عن موظفيها بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت وزارة المالية بالافراج الفوري عن الموظفين المكلفين بتحديث بيانات الموظفين في قطاع غزة، والذين اعتقلوا من قبل أمن (حماس) اليوم الثلاثاء.



وأكدت وزارة المالية، أن تحديث بيانات الموظفين، يأتي تطبيقاً لتوجهات مجلس الوزراء، ويهدف إلى تحقيق مصلحة الموظفين وعائلاتهم من خلال إزالة التباينات في ملفاتهم الوظيفية، نتيجة عدم تحديثها منذ أكثر من أربعة أعوام.



وعليه؛ أكدت وزارة المالية على أهمية عمل اللجنة، واستمرارها بمهامها حسب الأصول، وبأسرع وقت ممكن، حرصاً على مصلحة الموظفين العموميين في المحافظات الجنوبية.